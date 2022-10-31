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被指炒股運毒「弟弟當門神」　顏清標告2男求償百萬結果出爐

▲▼大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

旅館業者張宸嘉2016年和寫手黃國津共謀，在網路PO文指稱大甲鎮瀾宮董事長顏清標涉嫌炒股與運毒，還稱顏的弟弟擔任投資公司門神，但顏清標根本沒有這個弟弟，PO文內容也非事實，2人各被判刑1年與4月定讞，顏清標另提告對2人連帶求償100萬元，台北地院今判張、黃2人須連帶賠償10萬元，可上訴。

判決指出，張宸嘉入股昇鴻公司從事房屋仲介、商旅經營與碧砂漁港遊艇碼頭OT案，但與合夥人發生糾紛想報復，2016年間找黃國津冒用合夥人個資申設部落格帳號與電子郵件信箱，由黃男擔任寫手，在部落格以《合法地坑殺》為題系列PO文，指稱顏清標家族與立法院前院長王金平、國民黨掛勾黑道、共同非法炒股。

PO文中還爆料顏清標涉嫌「126億沖繩遊艇運毒案」，並指稱1名顏姓男子是顏清標的弟弟、被派來公司打著顏清標的名號圍事當門神、「顏清標家族的手從台中港伸到基隆碧砂港」等聳動內容，張男再以寫得很好為由，將PO文連結分享到自己設立的臉書粉專，開地圖供人任意瀏覽。

張男被合夥人及顏清標分別提告後，與黃男被依偽造文書、加重誹謗等罪各判刑1年與4月定讞。顏清標不甘受池魚之殃，主張名聲遭抹黑，且張、黃2人所稱顏姓男子根本不是他的弟弟或堂弟、與他沒有親屬關係，只要在地方上打聽就知道，因此提起附帶民事求償，要求2人連帶賠償精神慰撫100萬元，並將判決書主文登報7天。

張男推稱沒授權黃男撰寫關於顏清標的內容，他的臉書粉專帳密交給別人管理，自己沒插手，也不曉得粉專分享黃男的PO文，黃男則辯稱內容有查證，是張男向他告知顏姓男子是顏清標的堂弟，此外，黃男聲稱顏清標逾期提告求償，已超出時效。

法官傳訊顏姓男子查證，顏男說從沒自稱是顏清標的弟弟、堂弟或遠房弟弟，他跟顏清標也不是家族成員。至於張男、黃男聲稱另一個消息來源鄧姓女子，法官查明，鄧女在其他相關案件證稱，曾跟張、黃2人說過「顏姓男子跟顏清標他們家族好像有關係，實際上是什麼關係我不清楚」。

法官認定張、黃2人不但沒仔細求證，PO文內容也不實，已侵害顏清標名譽，且顏清標是在2018年8月以告訴人身分被檢方傳訊告知，才確認PO文是張、黃2人所為，2019年6月提起附帶民事求償沒逾期，審酌張男從事旅館投資，黃男無收入並在坐牢，今判2人連帶賠償10萬元，至於判決登報紙只會重啟大眾關注顏清標有無涉及不法，難以回復名譽，因此駁回顏清標這項主張，可上訴。

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