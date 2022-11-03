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北市中山警集體收賄包庇酒店　7官警貪污慘了...判刑至少7年半

▲▼台北市中山分局派出所警員李功華(左起)、陳俊安涉收酒店業者賄賂遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市中山警分局中山一派出所警員李功華(左)、陳俊安（右）涉收酒店業者賄賂，北院一審各判刑7年6月與9年11月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

檢調從2017年起偵辦台北市中山警分局官警收賄包庇轄內酒店弊案，分成兩大波起訴官警與業者共逾30人，台北地院審理第2波被起訴的8名警員和15名業者，今依不違背職務收賄等罪判其中7名警員7年6月到9年6月徒刑、各沒收犯罪所得16萬元到123萬元，合計382萬元，13名業者各依行賄等罪判刑2月到8月，多數獲緩刑但須提供義務勞務40小時並接受法治教育，其餘3人無罪，均可上訴。

本案源於中山警分局轄內「嘉儷寶」酒店集團，在前手負責人經營升華麗坊、立邦等酒店時代，從2004年間開始，每家店按月行賄轄區官警共4萬元、每逢三節再加碼4萬元，平時並給官警消費折扣甚至免費招待，藉此換取臨檢放水、護航店內從事有女陪侍與媒介性交易等勾當。

▲▼台北市中山分局外觀。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

▲台北市中山警分局外觀。（圖／資料照）

到2018年間，業者旗下4家店每月孝敬官警的「鴿飼料（警徽採用金黃色警鴿造型，警察因此又被稱為「鴿子」），已各上漲到13萬元之譜，而豢養的「鴿子」也從轄區號稱「天下第一所」的中山一派出所警勤區官警，擴大到號稱「天下第一分局」的中山警分局偵查隊刑責區偵查佐。

台北地檢署從2017年起指揮調查局北機站等兵力蒐證調查，歷經2任檢察官發動共約10次搜索約談、聲押禁見多名涉案官警，2018年到2019年起訴第一波14名官警與多名業者，包括犯案期間中山一派出所歷任所長與勤區警員，其中7人被判處8年以上重刑，仍在高院二審審理中。

檢方去年（2021年）再起訴本案8名官警與15名業者，其中警員李功華被爆料「找小姐的次數多過臨檢」，北院審理1年半，今依不違背職務收賄罪判李男7年6月徒刑、褫奪公權3年，沒收14萬元犯罪所得，警員陳俊安被揪出另涉向正當經營的卡拉OK店索賄，2罪被合併判刑9年6月、褫奪公權3年，沒收121萬元犯罪所得，他還犯2個偽造文書罪，合併判刑5月、得易科罰金15萬元。

▲▼中山警分局陳錦男（左）、許峻銘涉收酒店賄賂，23日遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市中山警分局警員陳錦男（左）、許峻銘（右）涉收酒店賄賂，北院一審各判刑7年8月。（資料照／記者劉昌松攝）

其餘6名警員，張寧不違背職務收賄罪判刑8年、沒收犯罪所得123萬元，凃維廉不違背職務收賄罪判刑7年8月、沒收犯罪所得22萬元，另3個偽造文書罪合併判刑8月、得易科罰金24萬元；陳彥安不違背職務收賄罪判刑7年10月，沒收犯罪所得62萬元，陳錦男、許峻銘不違背職務收賄罪各判刑7年8月、各沒收犯罪所得16萬元與24萬元，5人均褫奪公權3年，吳姓警員無罪。

業者部分，曾小琪行賄等6罪合併判刑1年2月、褫奪公權2年，緩刑5年須提供義務勞務160小時，並接受4場次法治教育，另12名業者因行賄、圖利媒介性交易罪各判刑2月到8月，均得易科罰金，多數獲得緩刑2年，但須提供義務勞務40小時並接受2場次法治教育。

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