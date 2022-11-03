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【廣編】大摩築光大師系列首創「金繼」橡木桶　雙擘攜手築構傳奇巔峰

▲▼尚格酒業,大摩築光大師,威士忌。（圖／尚格酒業提供）

▲大摩築光大師系列 No. 1 2022限定版_單一麥芽蘇格蘭威士忌全球限量15,000瓶。

圖、文／尚格酒業提供

被譽為「老酒銀行」的世界最尊貴威士忌大摩，與蘇格蘭首座設計博物館V&A Dundee展開藝術合作計畫，首席傳奇釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）攜手當代建築大師隈研吾打造「大摩築光大師系列」，「築光」之名致敬那些以追求卓越而發出光芒，並激勵大眾釋放潛力的各界傑出人物。

「大摩築光大師系列」預計三年推出三版，2022年首發版本「大摩築光大師系列 No.1」，包含兩個珍稀酒款。「大摩築光大師系列 No. 1 _ 2022限定版_單一麥芽蘇格蘭威士忌」，此15年的威士忌，首創以三種珍稀橡木桶，蘇格蘭橡木桶 (Tay Oak)、日本水楢桶和美國白橡木桶，訂製成「金繼」（Kintsugi）橡木桶，並陳釀出具有多重獨特風味且完美平衡的單一麥芽威士忌，全球限量15,000瓶、每瓶售價1萬元。11月2日及3日舉辦的「大摩築光大師系列上市發表會」以「光．影」築構大師藝術之美，象徵理查・派特森與隈研吾兩位大師協作「築光系列」為跨界藝術影響力的燈塔之作。

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關鍵字：

尚格酒業大摩築光大師威士忌

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