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【廣編】大摩築光大師No.1　攜手大師隈研吾再創高峰

▲▼ 大摩酒廠,蘇格蘭,隈研吾,建築師,大摩築光大師系列,單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／尚格酒業提供）

▲隈研吾與理查・派特森，兩位大師再度合作創造「大摩築光大師系列 No.1」，以令人嘆為觀止的藝術雕塑結合，講述富有遠見的創作者追求卓越工藝的故事。

圖、文／尚格酒業提供

全球窖藏最稀有威士忌的「老酒銀行」大摩酒廠，近年來與蘇格蘭第一座設計博物館V&A Dundee合作密切，促成當代建築大師與威士忌大師的協作，並於2022年上市全新酒款系列，「大摩築光大師系列」。「築光」之名來自大摩首席釀酒師理查・派特森與卓越創作者的攜手合作，致敬那些以追求卓越而發出光芒，並激勵大眾釋放潛力的各界傑出人物。「大摩築光大師系列」預計三年推出三版，2022年首發版本「大摩築光大師系列 No.1」，包含兩個珍稀酒款，其中「大摩築光大師系列 No.1 珍稀48年單一麥芽威士忌」將於2022年11月登上拍賣會，部分收益將捐贈給V&A Dundee設計博物館。而另一個珍稀酒款，「大摩築光大師系列 No. 1 _ 2022限定版_單一麥芽蘇格蘭威士忌」預計11月初於台灣上市。

隈研吾是2021年《時代》百大人物中唯一入選的建築師，理查・派特森（Richard Paterson OBE）則以對威士忌的貢獻深遠獲得 OBE 榮譽，同年，隈研吾與理查・派特森一起攜手演出V&A Dundee製作的紀錄短片，縮時幾十年來的大師之路。2022年，兩位大師再度合作創造「大摩築光大師系列 No.1」，以令人嘆為觀止的藝術雕塑結合，講述富有遠見的創作者追求卓越工藝的故事。「大摩築光大師系列 No.1 珍稀48年單一麥芽威士忌」，典藏釀酒大師理查・派特森手工培育 48 年的珍貴佳釀，這支頂級威士忌在蘇格蘭橡木桶 (Tay Oak) 和日本水楢桶中陳釀，建築大師隈研吾以48片蘇格蘭橡木和日本橡木與拋光金屬片雕塑尊貴酒座，從設計到內涵盡呼應大摩如建築藝術的繁複華麗風味。

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