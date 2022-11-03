北韓今晨又射飛彈　外交部譴責：破壞區域和平穩定

▲北韓連日發射多枚飛彈及砲彈。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

北韓於台灣時間3日上午6時40分從平壤市順安地區發射1枚洲際彈道飛彈，又在7時39分從平安南道價川市發射2枚短程彈道飛彈，3枚飛彈均朝日本海方向發射，美國、日本及韓國均已對北韓破壞區域和平穩定的行徑表達強烈譴責。外交部亦表達高度關切及譴責，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。

外交部表示，自今年1月起，北韓已進行30次飛彈試射，並公布「核武力政策法」，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武；另外北韓也正進行恢復核試爆的相關準備工作，推升區域緊張情勢，外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻進行各式飛彈試射，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣受到獨裁政權的武力威脅，中國於本年8月以美國聯邦眾議院裴洛西議長訪台為藉口，在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，意圖否定台海屬於國際水道的現狀，進而將台海內海化，威脅國際海空航行自由，包括韓國、東協及多個理念相近國家均已針對中國的軍事威脅行動，重申台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

外交部表示，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊，我國政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。