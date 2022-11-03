台日友好騙很大？編20億大阪世博會「禁台灣掛名」　PTT怒轟丟臉

▲新竹世博台灣館因經營虧損龐大，早在2016年7月結束營業。（圖／新竹市政府）



網搜小組／劉維榛報導

說好的台日友好呢？台灣將編列20億預算，參加2025年日本大阪世界博覽會，不料傳出禁掛「台灣、Formosa」名義，只能改以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加。消息曝光後，網友炸鍋痛批「台日友好！謝謝你讓台灣被消失」、「可以了！連台灣都不見了，厲害了」。

相隔55年後，大阪3年後將舉辦世界博覽會，而經濟部分4年編列20億元參展，如今立委楊瓊瓔踢爆，屆時台灣只能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加，而館內不能出現台灣、Formosa的文字符號，讓她不禁痛批，不是說台日關係很好嗎？

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▲屆時館內不能出現台灣字樣或符號。（圖／翻攝大板世博館官網）



相比2010年上海世界博覽會，台灣館以天燈外型亮相，還可掛上台灣字樣，再度令楊瓊瓔質疑，2025年在大阪世博會簡直是不進反退，連地位都遭到矮化，「這樣的預算你敢給嗎？」

消息曝光後，PTT板也炸鍋狂轟，「20億換不到中華台北參展？」「花人民納稅錢果然不痛不癢」、「可以了！連台灣都不見了，厲害了」、「20億可以照顧多少老人，給小朋友吃免費午餐了」、「台日最好謝謝」、「台灣最愛挖坑給自己跳」、「怪不得12億的整修球場整成這樣子」、「真的完全認不出台灣了」、「以企業名義參加是什麼鬼」、「乾脆以台積電的名義來參加算」、「台美台日關係，堅若盤子」、「台日友好！謝謝你讓台灣被消失」、「人家把國家和人民分的很清楚，台灣人老是當同一件事，難怪被認為沒國際觀，民間台日友好，但國家間利益是第一考量」、「是丟臉丟到國外」。



▲網友怒炸。（圖／翻攝PTT）

對於相關爭議，民進黨團回應，很高興國民黨加入我們陣營，希望以台灣為名參與這些活動，經濟委員會討論預算時也做出決議，要求行政部門以台灣名義爭取台灣館。

立委羅致政指出，另一方面是國際現實，台灣並非國際展覽局一員，日本即便和我國關係很好，他也只是承辦單位，「但國民黨願意向主流民意靠攏是正確一步，歡迎國民黨加入我們行列。」

對此，行政院長蘇貞昌今稍早也回應，台灣被中國打壓，用國家名義參與機會被嚴重限縮，相信只要我們被看見，世界各國都會挺台灣，大家要一起努力。