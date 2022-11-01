好佳在有你在　南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

▲救護員陳志林（左）與夥伴謝裕昌火速趕赴現場，全力搶救已無生命跡象的岳父，並及時緊急送醫，成功搶救寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於6月18日清晨5時許接獲報案，稱家人叫不醒，呼吸微弱需要救護車，119人員先給予線上指導CPR，並同步派遣佳里救災救護分隊前往，救護班人員陳志林發現報案地點為太太娘家地址，立即與夥伴謝裕昌火速趕赴現場，欲將岳父送醫時發現岳父已無生命跡象，經全力急救緊急送醫，成功搶救寶貴性命。

消防局第三大隊指出，陳員與謝員發現岳父送救護車前已無生命跡象，馬上給予建立呼吸道（IGEL）、CPR，及AED監測等處置。後送佳里奇美醫院後，經急診醫護團接手搶救恢復自主呼吸（ROSC），院方進一步檢查發現於患者腦出血狀況，立即轉送永康奇美，並經後續治療與復健，患者於7月27日康復出院，成功搶救寶貴性命。

陳員岳父賴先生表示，他順利出院返家後有種重獲新生的感覺，在歷經快2個月的復健，終於1日上午可以親自來分隊致謝，他心中萬分的感謝女婿陳志林及謝裕昌等兩位救護人員的幫忙。陳員表示這本來就是救護人員該做的事情，可以運用自己的救護技術救人且成功拯救岳父，真的是非常令人振奮與開心的事。

第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，OHCA的患者需要的不僅僅只是消防隊儘速抵達現場施行急救，更重要的是民眾能夠辨識出危急狀況立即報案，依照119電話指示實施CPR更是把握黃金搶救時間的關鍵，當病人突發心跳停止，缺氧傷害持續發生，能夠減緩缺氧傷害的最佳方式就是CPR，因此呼籲民眾撥打119電話切勿緊張，應冷靜的依照119執勤人員指示，才能與後續接手的救護人員串起完整的「生命之鏈（Chain of Survival）」，減少產生破碎的家庭。

台南市消防局李明峯局長表示，生與死往往在一線之間，於消防體系中，救人如救火都是分秒必爭，消防局在市長黃偉哲的支持下，於救護車上精進相關硬體救援醫材;此外，正所謂｢全民CPR｣之觀念，讓一般民眾儘早察覺親友異狀，若無呼吸無脈搏，可儘早打119接受線上心肺復甦指引。救護從響鈴開始，在救護車未抵達前民眾即能啟動救援，以提升救援成功率。他衷心感謝消防同仁的努力，未來大家齊心維護民眾之生命財產安全，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。