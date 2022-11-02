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台南父子吵架「火大了」！兒怒燒滿屋回收山　32勇消急灌救

▲台南市北區北安路一段51巷內一處民宅，1日晚上9時35分許發生火警，消防人員疏散2名住戶，並射水迅速撲滅火勢，現場回收物堆積如山，起火原因疑有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區北安路一段51巷內一處民宅，1日晚上9時35分許發生火警，消防人員疏散2名住戶，並射水迅速撲滅火勢，現場回收物堆積如山，起火原因疑有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區北安路一段51巷內一處民宅，1日晚上9時35分許發生火警，台南市消防局據報出動各式消防人車15車32人前往搶救，現場資源回收物堆積如山，消防人員疏散2名住戶，並射水迅速撲滅火勢，警消初步調查疑因屋主父子吵架，屋主兒子涉嫌使用打火機縱火，目前起火原因及相關責任由消防局、五分局調查偵辦中。

▲台南市北區北安路一段51巷內一處民宅，1日晚上9時35分許發生火警，消防人員疏散2名住戶，並射水迅速撲滅火勢，現場回收物堆積如山，起火原因疑有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於1日晚上9時35分許據報，台南市北區北安路一段51巷內一處民宅發生火警，消防局馬上出動消防公園分隊等15車32人前往搶救，公園消防車組於晚上9時42分許到場，馬上疏散2名民眾均無受傷，並接駁水帶出水搶救。

現場資源回收物堆積如山，在消防人員搶救下，火勢於晚上9時52分許撲滅，並進行殘火處理，起火回收物已移除，幸好無人員傷亡。惟消防人員初步調查， 現場疑似因屋主父子吵架，屋主兒子使用打火機縱火，此一部分由市警五分局調查中。

據了解，該處民宅係從事資源回收，整屋堆滿回收物，一直堆到門前道路，一旦發生火警，後果不堪設想，目前已通報北區區公所、環保局等單位進行後續查處。

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