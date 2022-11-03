▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，先是遭控論文抄襲、任職於資策會期間不當兼職，如今又傳出聘任男友李忠庭擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費。對此，成功大學電機系教授李忠憲認為，這齣戲的劇情已經超展開，並批評高虹安，「勇敢和無恥只是一線之隔」。

李忠憲說，想當初她站在道德高點批評論文事件的模樣，和那些跟她一起推波助瀾的人，都讓他感到非常噁心。今天高虹安為什麼會變成這樣？把法律和制度視為無物，口中的道德只是拿來攻擊別人作為政治鬥爭的工作，台北市長柯文哲和前時代力量立委黃國昌也是一樣，但高虹安的劇情更加誇張許多。

李忠憲感嘆，時間拉回她在讀書或資策會的時候，在她走向這樣的道路之前，有沒有人讓她知道說這世界是有道德？這世界是有法律和制度的？這世界還有其他人的存在？她的長官資策會執行長吳瑞北在知道這些事情之後，有沒有自我反省？用什麼字眼和例子來形容高虹安？如果在高虹安成長的過程當中，有人跟她說這個世界的任何事情都是有界限的，成績好和成功並不是最重要的，或許就不會造成今天的結果。

李忠憲表示，貧窮並不會妨礙一個人的成長，學歷也不代表什麼，勇敢和無恥只是一線之隔，而高虹安這一課，他很早之前就說這是一個道德和原則的問題，只是台灣的民主選舉呈現了這些在獨裁國家無法出現的上位細節，而他一直用這個角度來看待這個問題，「世上最不值得信賴的就是未經烈火試驗的道德！」

高虹安9月份遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。」當時這一番話還挨轟歧視學歷。

另外，高虹安也因博士論文內容與資策會資料重疊、在資策會任職期間疑不當兼職，遭資策會提告。對於兼職一事，高虹安說明，資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，並秀出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況；另她也提到資策會官網，也曾以科智企業業務處長身分稱她。