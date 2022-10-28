母女眼睛奇癢就醫　「八足蟎蟲來回蠕動」...醫師曝：至少上百隻

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東中山一名李女士10月中旬因雙眼奇癢無比而前去就醫，經醫師檢查，發現有隻眼睛睫毛裡有2隻蟎蟲，醫師建議其同住家人也要檢查，因此，李女士便帶著79歲的母親前往醫院。沒想到，醫師發現李女士母親一根睫毛上有14隻蟎蟲，經顯微鏡詳細觀察，眼瞼內至少有上百隻蟎蟲在爬，隨即緊急採取應對治療方案。

▲顯微鏡下的蟎蟲。（圖／翻攝荔直播，下同）

《羊城晚報》報導，李女士的母親林婆婆右眼一根睫毛有14隻蟎蟲，隨後被診斷為蠕形蟎瞼緣炎繼發瞼板腺功能障礙引起的乾眼症。林婆婆覺得很不可思議，「家裡人每周都會帶狗狗去洗澡，自己的毛巾2至3個月就換一次，十分疑惑是怎麼引來的蠕蟲。」

醫師透過顯微鏡發現，外型類似毛毛蟲或蠶寶寶的八足蠕蟲在取下的睫毛來回扭動，看起來著時嚇人，由於這根睫毛上便有14隻蠕蟲，因此推斷眼瞼內至少有上百隻蠕蟲生存，需要透過除蟎濕巾和乾眼護理等方式治療。

醫師表示，人和寵物接觸後沒有及時洗手，在不經意的情況下揉眼睛，就會把寵物身上的蟎蟲轉移到眼睛上，「老年人免疫力差，蟎蟲在他們的眼睛裡往往繁殖較快，所以老年群體中蠕形蟎感染率特別高。」

醫師提醒，養寵物的家庭，除注意日常衛生，還要定期幫寵物驅蟲，「眼睛感染蟎蟲具有一定傳染性，特別是共同生活的人。患有蟎蟲的人使用過的毛巾、床被枕頭等個人用品，其他人也接觸過，會增加感染的幾率，建議同住的人也要就醫檢查。」

