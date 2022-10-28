母女眼睛乾癢就醫　才知眼裡藏「上百寄生蟲」…兇手竟是牠

▲李姓母女因為眼睛乾癢就醫，才知道眼睛裡藏了上百隻蟎蟲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

注重個人衛生十分重要，如果身體有異狀，絕對要立刻就醫。廣東中山一名李姓女子與母親近日眼睛乾癢，就醫後才發現，眼睛周圍藏了上百隻蟎蟲，進而導致乾眼症發生。

綜合陸媒報導，李姓母女近日因為眼睛乾癢難耐，跑到醫院就診，中山愛爾眼科醫院門診部主任劉衛華聽見2人主訴的症狀，於是進行了雙眼的蟎蟲檢測，發現李女左右眼分別有4隻、2隻蟎蟲。

劉衛華各拔2人3根睫毛進行檢測，檢查的結果十分驚人，李女的眼睛至少有數十條至上百條蟎蟲。後來替李母的檢測結果出爐，更讓劉衛華大吃一驚，光是一根睫毛裡就有14隻蟎蟲，眼瞼更是有2、300隻蟎蟲在蠕動。

▼劉衛華替2人檢查，當場嚇了一跳。（圖／翻攝微博／廣東台觸電新聞）



李姓母女經過檢查，是因為蟎蟲引起乾眼症，目前正在接受治療，而這一切似乎與家中飼養的寵物狗有關係。劉衛華說明，寵物會引起微生物、寄生蟲的傳染、接觸，且寄生蟲會更加容易繁殖，2人的乾眼症之所以會發生，是因為眼瞼的瞼板腺阻塞，而瞼板腺主要的功能是分泌脂質，會覆蓋在淚水表面鎖水、保濕，蟎蟲感染瞼板腺後，就引起了乾眼症發生。

劉衛華提醒，眼睛感染蟎蟲，具有一定的傳染性，特別是共同生活的人也要留意，尤其是老年人免疫力較差，蟎蟲相對更容易生長、繁殖，接觸完寵物後一定要洗手，且要定期替寵物清潔、驅蟲，眼睛出現症狀後，也要及時到醫院檢查。

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