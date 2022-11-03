LINE悄「解鎖新功能」　語音訊息最大痛點解決了

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LINE「解鎖新功能」　語音訊息可以暫停、選擇播放位置

▲▼用LINE傳語音訊息。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE語音訊息的功能更新了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人不方便打字，或是懶得打一長串字時，就會使用LINE的語音功能。不過，對收到語音訊息的人來說，一旦按下暫停，或不小心退出聊天室，每次點按就得重新聽，稍顯不便。如今，LINE則悄悄更新功能，解決困擾已久的問題。

點進LINE的聊天室後，可以按下類似麥克風圖案的按鍵來錄下語音內容，但對收到語音訊息的用戶而言，卻常感到困擾。過去就有些網友抱怨其不便之處，包含語音訊息沒辦法快轉、一旦退出聊天室就得從頭聽、若按下暫停只能全部重聽、沒辦法直接拖曳到想要聽的時間。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲現在可以選擇語音訊息的播放位置了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

值得一提的是，LINE現在推出最新版本，「新增在播放語音訊息時，可暫停或選擇播放位置的功能」。《ETtoday新聞雲》記者更新並測試，播放語音訊息後，若按下暫停鍵，上方顯示的時間即代表未聽取內容的剩餘時間，再次按下播放，則會從暫停處開始播放；另外，聽語音訊息時，也可以透過拖曳或是點按的方式來選擇播放位置。

經實測，若要使用此功能，安卓用戶可更新到12.18.2版本、iOS用戶則可更新到12.18.0版本。此外，電腦版目前似乎尚未更新此功能，雖然可以從暫停處開始播放，不過暫無法選擇播放位置。

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