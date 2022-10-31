萬聖節今日限定！　LINE主頁特效「搗蛋鬼」4步驟召喚

記者黃翊婷／綜合報導

為了迎接萬聖節，LINE首次推出主頁特效，限定使用時間為10月31日凌晨0時至23時59分，設置路徑為「LINE主頁→設定→主頁→播放特效」，用戶除了可以使用聊天室與主頁的萬聖節特效，還有相關的封面主題、貼圖以及虛擬人像可以挑選。

▲用戶個人主頁會出現可愛的搗蛋鬼特效，還有巫婆帽裝飾。（圖／翻攝自LINE官方部落格，下同。）

LINE官方部落格表示，從10月25日上午10時至11月1日上午10時，用戶只要在聊天室輸入「萬聖節」、「搗蛋」、「糖」任一組關鍵字，就可以召喚出萬聖節特效；另外，今日（31日）還有首次登場的主頁特效，限定使用時間為10月31日凌晨0時至23時59分，設置路徑為「LINE主頁→設定→主頁→播放特效」，iOS系統與Android系統的設置路徑相同。

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不過，要特別注意的是，主頁特效限定版本為iOS系統且LINE手機版本需為12.17.0以上，Android系統7.1以上且LINE手機版本需為12.17.0以上。如果沒有看到主頁特效，可能有3種原因，第一，如果特效顯示期間剛好是用戶的生日，主頁會優先顯示生日特效；第二，請於LINE設定中確認「播放特效」已開啟或重新開啟；第三，若手機設定有減少特效功能的展示，請於設定中找到並關閉以下功能，「iOS用戶：減少動態效果；Android用戶：移除動畫」。

▼個人檔案也有萬聖節主題裝飾可以挑選。

▼還有虛擬人像和萬聖節濾鏡可以使用。