LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

▲Burberry聯名「創世神」推出免費貼圖。（圖／翻攝LINE，下同）
記者鄒鎮宇／綜合報導
LINE的免費貼圖又來啦！英國時尚品牌Burberry與知名遊戲Minecraft我的世界（當個創世神）聯名，共同推出「Burberry: 激發無限的自由」的16款圖供民眾下載，此外還有「松果購物 × 柴犬奴醬」、「OB嚴選×香菇妹&拉比豆狂歡購物季」、「momo co × 辛卡米克：日常問候篇」、「Cartier 卡地亞官方主題貼圖」等。
【Burberry: 激發無限的自由】
只要加入Burberry的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】
【松果購物 × 柴犬奴醬】
只要加入松果購物的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】
【OB嚴選×香菇妹&拉比豆狂歡購物季】
只要加入OB嚴選的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】
【momo co × 辛卡米克：日常問候篇】
只要加入momo購物網的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】
【Cartier 卡地亞官方主題貼圖】
只要加入卡地亞的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】
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