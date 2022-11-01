LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

老鼠的侵襲經常造成生活上的困擾，英國一名82歲爺爺德里克·布萊米爾（Derek Blamire）長期和破壞花園的老鼠抗戰，纏鬥多年的他近日抓到一隻18英吋（約45.7公分）的巨大鼠王，幾乎和一隻小狗差不多大。隨後他請妻子替他和「戰利品」合照紀念，並表示自己不會放棄，還是會繼續抓老鼠。