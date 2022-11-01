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LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

▲Burberry聯名「創世神」推出免費貼圖。（圖／翻攝LINE，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

LINE的免費貼圖又來啦！英國時尚品牌Burberry與知名遊戲Minecraft我的世界（當個創世神）聯名，共同推出「Burberry: 激發無限的自由」的16款圖供民眾下載，此外還有「松果購物 × 柴犬奴醬」、「OB嚴選×香菇妹&拉比豆狂歡購物季」、「momo co × 辛卡米克：日常問候篇」、「Cartier 卡地亞官方主題貼圖」等。

【Burberry: 激發無限的自由】

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只要加入Burberry的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

【松果購物 × 柴犬奴醬】

只要加入松果購物的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

【OB嚴選×香菇妹&拉比豆狂歡購物季】

只要加入OB嚴選的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

【momo co × 辛卡米克：日常問候篇】

只要加入momo購物網的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

【Cartier 卡地亞官方主題貼圖】

只要加入卡地亞的官方帳號，就可以擁有此貼圖，下載期限至12月1日。【下載請點此】

▲▼LINE免費貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載。（圖／翻攝LINE）

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