LINE隱藏功能曝光「表情貼連按3次」　她炸驚喜：現在才知道

▲表情貼連按3個，有驚喜！（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE隱藏功能超可愛！一名妹子驚訝直呼，近日才知道表情貼連按3個後，尺寸瞬間大一號，但若按4個就恢復原來大小，超逗趣功能曝光後，引發網友刷一排表情貼測試，「覺得這樣好划算，有些真的很小的表情貼，現在也看得清楚惹」、「如果是動的表情貼，還可以分開動，超Q！」

一名女網友在Dcard驚呼，最近傳LINE表情貼時發現有新功能，「連續輸入3次表情貼，也可以大圖顯示，但第4次就會變小縮圖」，讓她覺得驚奇不已，「還是其實已經可以很久了，是我活在古代？」

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文章曝光後，一票網友直呼現在才知道，紛紛在視窗狂刷可愛表情貼，「我也是現在才發現，變大圖的鹿尼好肥美」、「我今天才發現，好可愛XD」、「覺得這樣好划算，有些真的很小的表情貼，現在也看得清楚惹」、「如果是動的表情貼還可以分開動，超Q」、「各種尺寸應有盡有」。

不過也有內行人笑虧，「已經可以這樣一陣子了」、「覺得表情貼變這麼大就沒意義了」。

▲表情貼越來越大，超可愛 。（圖／翻攝Dcard）



《ETtoday新聞雲》記者也實際測試，連按3個表情貼後，確實會比正常版大一些，而輸入1個或2個再微幅放大，但連按4個以上表情貼就會恢復正常尺寸了，用戶們不妨可打開來玩玩看，傳給親朋好友逗趣一下。

▼實測表情貼真的可以放大。（圖／記者劉維榛攝）

