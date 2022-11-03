2022年倒數60天！5星座事業起飛　偏財運爆棚獎金收不完

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2022剩60天！艾菲爾：5星座事業起飛偏財運爆棚

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲2022年倒數60天，星座專家艾菲爾點名5星座事業運、財運將起飛。（示意圖／ETtoday資料照）

記者隋昊志／綜合報導

2022年進入最後倒數60天，星座專家艾菲爾指出，水星、金星將分別在11月16、17日進入射手座，加上11月24日木星在雙魚座將轉為順行，因此白羊、獅子、水瓶、雙魚、射手5個星座的事業財運都會起飛，工作上順風順水，平時扯後腿的小人也會退散，偏財運也會大放異彩，業績獎金也會源源不覺得收進口袋，就連借完錢就人間蒸發的朋友，也會突然出現將欠款還清。

艾菲爾在臉書粉專發文表示，水星、金星將分別在11月16、17日進入射手座，加上11月24日木星在雙魚座將轉為順行，木星守護著象徵樂觀、自由的射手。因此，從現在開始，整個世界會逐漸呈現出一種直觀、歡樂、不扭捏造作的氛圍，不僅帶動生活上的熱情，也讓白羊、獅子、水瓶、雙魚、射手5個星座，在2022年最後倒數60天，事業財運都能沾染上無限好運，也特別的風光無限，即使是沒上榜的另外7個星座，也同樣能夠接收到這一波歡樂的能量。


第5名：白羊座－小人遠離、貴人傍身
2022年最後倒數60天內，順行木星在白羊座的玄秘宮位，是個小人遠離、貴人傍身的階段。你會人緣會變得出奇的好，任何事項在與人溝通上暢通無阻、容易與他人心有靈犀，不但工作順心沒有阻礙，就連同事和長官也會來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著自己希望的進度前進，成果可期。

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這段期間，如果有舊識或朋友找你敘舊，請你撥出時間赴約，在聚會中有許多一直渴望獲得的資訊以及人脈，會帶來令人喜出望外的好消息。

第4名：獅子座－偏財運旺、理財有道
最後倒數60天內，順行木星來到獅子座的資源宮位，加乘金星、水星在偏財宮位的力量，你的偏財運將大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過、投資部分營收相當可觀。近期有考慮置產的人，只要看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。

另外，當你需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來，就連另一半都將你食衣住行的花費通通買單，可要記得將多餘的錢存起來，這將會是一筆不小的數目喔！同時也要做好來年的財務規劃，培養自己分配金錢的能力，如此一來，就能和錢的關係越來越友善！

第3名：水瓶座－財氣淹沒、人緣大好
2022年最後倒數60天內，順行木星點亮水瓶座的財帛宮，加上即將進駐人際宮位的金星與水星，你不只財運亨通、職場人際也ㄧ樣順遂。經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進入口袋，也有朋友向你歸還欠款，一路到年底前財運都會一路暢通，就連買張彩票都能中獎。

人際方面，不只開拓了新的人際圈、甚至打入圈子的核心並且握有發言權，在職場上大家的目光焦點都在你身上。新的人際圈也意味著新的關係降臨，年底前，如果有機會參加認識新朋友的聚會，好好的打扮一番吧！

第2名：雙魚座－工作生活、機運無限
最後倒數60天內，順行木星回到雙魚座的命宮，金星與水星也在你的事業宮位待命，為生活、職場、財運帶來轉機與好運。過去因為小人而背上的職場過失與不順心的工作環境都將遠離，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白。木星的順行能量帶來失復的名聲之外，更帶來能讓你發揮長處的項目，升職加薪的日子離你不遠了。

生活中的煩心瑣事不但能按部就班的解決，也因此開發一些新技能，到年底前，你無論是在生活或是工作方面都會有貴人相挺，多留意經常出沒在身邊的朋友，如果是異性朋友更要把握，可別讓助你富貴的桃花溜走。

第1名：射手座－職場輕鬆、神清氣爽
2022年最後倒數60天內，金星與水星同時進入射手座的命宮，這2顆星聯手的幸運能量將充滿你的生活周遭。先前你也許歷經工作環境的不適應、與同事之間有嫌隙、緊湊的工作行程壓得你喘不過氣，連帶影響到你的健康，不過別擔心，金水攜手合作，再加上你的守護星木星也順行，職場生活將有如神助一般的莫名順利起來，工作之餘甚至還有空閒的時間與同事喝喝下午茶，一舉消弭先前的不愉快，你的職場生活開始變得輕鬆愉快，心理承受的壓力也減少了，身體也跟著輕盈暢快。

把握到年底前的這波好運，用來拓展工作上的技能、結識更多事業上的人脈，並且預約健康檢查對你的身體負責，不可拖拉！

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