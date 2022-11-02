　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霉運掰！　4星座「土星順行」後翻身啦

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲愛情降臨。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

霉運退散！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享「土星順行」後，水瓶座、雙魚座、處女座和獅子座大轉好運。

第四名：獅子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

前陣子獅子與伴侶特別容易因為金錢、事業、結婚、生小孩等事吵架，部分獅子甚至面臨官司、合約問題。但土星恢復順行後，這些煩惱都可煙消雲散。

愛情上與伴侶解開心結，感情迅速增溫，而攜手走過這段風風雨雨的你們，更確認對方就是彼此的唯一。單身者則有望遇到一個年長你3~8歲的對象，他溫柔成熟、體貼可靠，且對你非常好，你們很快就會陷入熱戀。

另外，獅子在事業上的合約、合作都能順利進行，土星順行後，獅子愛情事業兩得意的好日子就要開始！

第三名：處女座

之前處女在工作、健康上影響最大，事業上遭小人纏身，健康上也是莫名小病不斷，或精神衰弱、使不上力。幸好土星順行後，這些不順將通通逆轉！

你終於迎來工作好運，在事業上爆發力十足，你生出了好多想法，恨不得自己有三頭六臂，才好一個個實現這些目標企劃。當然你也能實際交出漂亮成績單，令領導、同事、客戶對你刮目相看，薪水職位更是連番上漲。

而身心也是逐漸好轉，甚至你身邊的人也是健康無憂，這其實就是最令你滿足的事了。

第二名：雙魚座

土星逆行這段期間，雙魚特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人事物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被人需要。

幸好土星順行後，過去以來的各種事業、生活、整體運上的不順都慢慢退散，好運接連降臨，讓你不管做什麼都是得心應手、如有神助。另外，你也有機會遇見一位與你心有靈犀的靈魂伴侶，他可能是你的今生知己、貴人或是愛人。

第一名：水瓶座

水瓶在2022真的是身心俱疲，今年一開年的1/14水逆就在你命宮，接著「木星」也在加入逆行行列，使你之前可說是衰運連連，根本成了好運絕緣體。土星順行後，水瓶終於好運起來，迎來揚眉吐氣。

幸好10月開始許多行星接連恢復順行，水瓶終於迎來逢凶化吉的好運！你的人緣大開，不管做什麼都有貴人相助，和家人、伴侶相處順利。甚至土星順行後，你與伴侶還開啟了旺夫、旺妻運，讓彼此越過越好。單身的水瓶也有望在年底前，就遇見一段穩定踏實的戀情。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
全台195位議員候選人有前科！　「3縣市」最多
快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」
IKEA確定插旗嘉義！　默默徵才「開出7職缺」
陳耀訓蛋黃酥大漲價！　每盒貴180元
女垂掛病床死亡3小時才發現！　醫院須賠198萬
快訊／世界大賽第3戰　費城人5轟7比0炸翻太空人！
台灣爆首例XBB本土！　研究：「這年齡層」感染率最高
北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機
福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！　「企鵝情書」全被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

「遊歐省1萬」　赴日韓參團現折千元！北海道玩雪2.7萬有找

快下載台中購物節APP！票選十大伴手禮　拿禮物再抽大獎

等嫁進來「要捐90萬做功德」　未來婆婆狂求1心願！她拒絕更傻眼

台中人習慣改了！每天3萬人搭乘捷運　綠線10月日均運量創新高

IKEA確定插旗嘉義！默默徵才「開出7職缺」　在地人興奮：終於來了

台北國際旅展周五登場　農遊產品滿千折百無上限

學者：0～17歲MIS-C有低通報情形　實際染疫數更高「相差近百萬」

台灣爆首例XBB本土！新加坡研究：20～39歲感染率最高　12歲↓最低

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

「遊歐省1萬」　赴日韓參團現折千元！北海道玩雪2.7萬有找

快下載台中購物節APP！票選十大伴手禮　拿禮物再抽大獎

等嫁進來「要捐90萬做功德」　未來婆婆狂求1心願！她拒絕更傻眼

台中人習慣改了！每天3萬人搭乘捷運　綠線10月日均運量創新高

IKEA確定插旗嘉義！默默徵才「開出7職缺」　在地人興奮：終於來了

台北國際旅展周五登場　農遊產品滿千折百無上限

學者：0～17歲MIS-C有低通報情形　實際染疫數更高「相差近百萬」

台灣爆首例XBB本土！新加坡研究：20～39歲感染率最高　12歲↓最低

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐給弱勢團體、社福機構」

人稱奶爸！陸專家魏明曾來台照顧圓仔　夜奔動物園呵護團團一家

基隆屋大雨後被泥土灌爆　6年裝潢全泡湯！苦主嘆：貸款還沒繳完

整片金色星海！「2022四重溪溫泉季」燈區搶先看　星空下泡湯超夢幻

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs　醫揭搶救關鍵

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

「遊歐省1萬」　赴日韓參團現折千元！北海道玩雪2.7萬有找

徐巧芯爆內湖分局長與綠營高層餐敘　黃珊珊譴責：不要污衊公務員

快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

生活熱門新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

快訊／國1汐止走山封閉　今早上班紫爆畫面曝

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

周末冷空氣＋雨彈齊轟　放晴時間曝

她桃機辣秀F級南半球　側面剩3條綁帶

更多熱門

相關新聞

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　

一段和諧美好的關係，是建立在平等的付出、互有貢獻！塔羅牌專家艾菲爾點名「有5星座女友」對另一半是全心全意的付出，與生俱來的性格與特點，會為愛人的人生大大加分，若你遇到了請好好珍惜別放手，畢竟這樣的女孩打著燈籠都難尋，請在自己能力所及內對她加倍好。

最強旺夫女！命理師點名「6星座」

最強旺夫女！命理師點名「6星座」

天蠍日食新月登場　5星座「喜迎大好轉變」

天蠍日食新月登場　5星座「喜迎大好轉變」

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

4星座別太火爆！　年底前得低調

4星座別太火爆！　年底前得低調

關鍵字：

塔羅牌艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面