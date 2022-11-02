霉運掰！　4星座「土星順行」後翻身啦

▲愛情降臨。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

霉運退散！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享「土星順行」後，水瓶座、雙魚座、處女座和獅子座大轉好運。

第四名：獅子座

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前陣子獅子與伴侶特別容易因為金錢、事業、結婚、生小孩等事吵架，部分獅子甚至面臨官司、合約問題。但土星恢復順行後，這些煩惱都可煙消雲散。

愛情上與伴侶解開心結，感情迅速增溫，而攜手走過這段風風雨雨的你們，更確認對方就是彼此的唯一。單身者則有望遇到一個年長你3~8歲的對象，他溫柔成熟、體貼可靠，且對你非常好，你們很快就會陷入熱戀。

另外，獅子在事業上的合約、合作都能順利進行，土星順行後，獅子愛情事業兩得意的好日子就要開始！

第三名：處女座

之前處女在工作、健康上影響最大，事業上遭小人纏身，健康上也是莫名小病不斷，或精神衰弱、使不上力。幸好土星順行後，這些不順將通通逆轉！

你終於迎來工作好運，在事業上爆發力十足，你生出了好多想法，恨不得自己有三頭六臂，才好一個個實現這些目標企劃。當然你也能實際交出漂亮成績單，令領導、同事、客戶對你刮目相看，薪水職位更是連番上漲。

而身心也是逐漸好轉，甚至你身邊的人也是健康無憂，這其實就是最令你滿足的事了。

第二名：雙魚座

土星逆行這段期間，雙魚特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人事物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被人需要。

幸好土星順行後，過去以來的各種事業、生活、整體運上的不順都慢慢退散，好運接連降臨，讓你不管做什麼都是得心應手、如有神助。另外，你也有機會遇見一位與你心有靈犀的靈魂伴侶，他可能是你的今生知己、貴人或是愛人。

第一名：水瓶座

水瓶在2022真的是身心俱疲，今年一開年的1/14水逆就在你命宮，接著「木星」也在加入逆行行列，使你之前可說是衰運連連，根本成了好運絕緣體。土星順行後，水瓶終於好運起來，迎來揚眉吐氣。

幸好10月開始許多行星接連恢復順行，水瓶終於迎來逢凶化吉的好運！你的人緣大開，不管做什麼都有貴人相助，和家人、伴侶相處順利。甚至土星順行後，你與伴侶還開啟了旺夫、旺妻運，讓彼此越過越好。單身的水瓶也有望在年底前，就遇見一段穩定踏實的戀情。