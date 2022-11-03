不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

▲你的另一半也是在分手前會擺爛、冷戰的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的戀愛經驗裡，有多少次與另一半溝通失敗後，最終以冷戰說分手？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》公布「不愛了就擺爛」星座名單，當發現他們不再與你爭吵，可能是對這段感情心已死，分手前態度冰冷是習慣說分手的方式。他提醒，除了參考太陽星座外，也要看金星及月亮星座。

不愛就擺爛、分手前習慣冷處理的星座名單：

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1.天秤座

在所有星座中，天秤座算是包容力極高者，雖然感情容易失衡，付出的往往比得到的還多，但確實是個不會輕易放棄愛情的星座，遇到困難也很有耐心。為了化解尷尬氣氛、避免爭吵，他會選擇妥協，表面上看似配合，但心裡不是這樣想。

當感情走到盡頭、天秤座準備放棄時，一定是與你溝通無效，沒看到改變也無法解決眼前困境，因此他會開始採取疏離態度，不想讓自己當壞人，選擇在結束感情時以冷處理方式，讓你自己察覺到，另一方面也是在逃避。因為事情太多好繁雜，不如放著先不處理，若真的走到這步，代表他心也死了，這段感情差不多該結束了。

2.牡羊座、射手座

對這兩星座來說，談戀愛絕對要轟轟烈烈、愛得濃烈，雖然交往時常因為一點小事而鬧脾氣，嘴上嚷嚷「要分手」，但只要他們還願意跟你吵跟你鬧，代表事態還不嚴重。不過你必須注意，當提分手頻率增加，意味著事情非同小可，當下雖然很想分手卻還放不下，但隨著時間拉長，每次溝通充滿戲劇化的爭吵都無法獲得解決，就會開始在感情中擺爛。

牡羊與射手座認為「反正解決不了，你也講不聽，就算了」，他們一旦在感情中態度冷卻就會變得絕情、用冷暴力逼退你，讓你知道他們不想再繼續了，若你也以同樣態度對待，這段關係可能冷著冷著就不見了。

▲牡羊座或射手座會從願意跟你吵鬧，到最後以冷暴力相待逼退你。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.水瓶座

水瓶座不會把話說絕，感情一向抱持隨緣、順其自然態度是他的作風，就連分手也是，不一定會把場面搞僵，而是以冷處理、冷漠敷衍的方式讓你自己感受得到。不過仍得看遇到的對象個性，若是講理可溝通，或許他還會老實說出心裡話；如果是情緒崩潰大哭大鬧型，他只想擺爛。

當面臨眼前關係無法好好平靜結束，而是充滿大吵大鬧時，水瓶座會直接失蹤，認為既然不能溝通也不需要浪費時間，該說的都說了你應該要明白。

4.金牛座、摩羯座

在感情裡非常能忍的兩星座，要分手絕不是一、兩天造成的，很多時候不願說出內心想法，能配合就配合，也造就這「最麻煩的性格」，因為情緒日積月累到最後才爆發往往一發不可收拾。當他們決定要放棄你時，初期就能感受到明顯的敷衍態度，即為不在意你的表現，你會因為被忽視而受傷，但他完全不顧及你的心情，是感情裡的危險指標。

在分手前，這兩星座會想很久、醞釀很久，隨時間一天天過去心也越來越冷時，決定分手的瞬間可是非常果斷，只要做出這決定很難有回頭餘地，也難以動搖他們的決定。這時他們不會有太多情緒反應，更多的是冷漠與無情，藉由這種方式讓你知難而退，要挽回也有難度，原因是他認為付出的努力沒被珍惜，因此不想浪費時間繼續耗下去。

金牛與摩羯座需要時間慢慢收回對你的感情與依賴，雖然心裡明確知道彼此不適合、不該再繼續下去，但需要時間沖淡一切，當他們不愛了，屬於只想把「感情放著變涼」的類型。

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