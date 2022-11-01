如何征服他？用對絕招讓12星座男對你死心塌地

▲讓12星座男離不開的方法。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

用對方法，才能成功征服男人的心，如果用得不好，有可能打壞彼此的關係，據《星座好朋友》網站分析，想要成功擄獲12星座男，就要對症下藥。

男人的心慈手軟

牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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這些星座男有時候會心慈手軟，在感情中最明顯，表面意志堅定、說一不二，其實一點也不是這樣，只要你賣個萌、撒個嬌，他們一下子就心軟，你要什麼儘管說，他們一切都聽你的，對你的撒嬌完全沒有抵抗力，從今以後這些星座男對你越來越上癮，沉迷在你的魅力，已經離不開你！

男人的愛面子

金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男比較愛面子，無論是生活還是感情中，對待自己的要求很嚴格，對待伴侶也是一樣，他們理想中的另一半，必須是足夠優秀的人，才配得上自己，如果你能夠滿足男人的面子，讓他們和你在一起就會感到滿滿的自豪，從今以後這些星座男對你越來越上癮，沉迷在你的魅力，已經離不開你！

男人的容易受刺激

雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座男很容易受到刺激，特別是在感情中，有時候男人不會發現自己的心意，甚至發現不了你的好，他們把你當作理所當然的存在，直到身邊出現了情敵，男人才受到刺激，察覺自己對你的情愫，想要佔有你的欲望，從今以後這些星座男對你越來越上癮，沉迷在你的魅力，已經離不開你！