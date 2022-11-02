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農曆十月到！12生肖運勢解析：屬虎有五星財運、屬狗脫單機會高

▲運勢,希望,陽光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲農曆十月到！12生肖運勢也重新洗牌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

2022進入倒數階段，轉眼間已來到農曆十月（國曆10/25~11/23），氣溫轉涼的同時，12生肖運勢也重新洗牌，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業學業與財富運指數，快來看看誰有五星好運加持？誰又特別需要注意小心呢？

生肖鼠

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愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：刻意追求完美的愛情，讓你變得很挑剔。周圍的異性完全無法達到你的要求，使你在愛情的道路上感到無比孤單。其實，生活不是童話，沒有那麼多的白馬王子，平淡才是真。

有伴侶：在對方沮喪或有壓力時，別只顧著忙自己的工作，小心讓第三者趁虛而入！已婚者容易因為一些小事而鬧得不愉快，但只要有一方做出讓步，就能大事化小，小事化無。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：這個月容易感到倦怠，工作的熱情減少許多，尤其上半月裡，你滿腦子都在想著吃喝玩樂，無心工作。不要讓玩樂侵佔了工作時間，小心工作不保哦。

學業運分析：考前過於緊張，對於自己的實力不夠自信，以至於作答時壓力過大，造成思維短暫空白。其實考試不過是一種檢測的手段，不用太在意，學到手的知識是誰也搶不走的，放輕鬆才能發揮出色。

財富運指數：★★☆☆☆

投資決策較為武斷，賺錢的機率不大，似乎過於衝動了。儘量在出手之前留一些思考空間，思索過後的決策可降低風險，提高成功率。

生肖牛

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：交際應酬頻繁，然而你的態度有些敷衍。多留意主動與你眼神對望的異性，才有機會抓住良緣。

有伴侶：愛他就要信任他，不管外面有什麼流言，都應該給他解釋和證明的機會。得到你的信任和支援，他會回報更多的愛給你。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：對於客戶的要求應該盡力滿足，即使對方無理取鬧也一樣。真誠的態度將有助於你的事業更上一層樓。

學業運分析：思路很清晰，知道自己要什麼，能按照自己的規劃學習。這樣不但得到很好的效果，時常跟老師溝通也讓你獲得很多學習技巧和原則，大腦變得更輕鬆，當然也就更靈活了。

財富運指數：★★★★☆

本月支出較多，但大部分都是無法避免的。收入比較可觀，但要注意不能因一時的進帳而大筆花錢，奢侈品應該少買些。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：不要再受限於過去的回憶，太留戀過去，反而會讓自己錯失當下的很多風景。應該打開心房，好好享受當下的美好。

有伴侶：常常因為工作忙碌而忘記聯絡對方，使得對方誤以為你冷落他，感情容易進入僵局。多給對方一點關懷，讓他感受到你的溫情，感情才會保持恒溫哦。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：上司派下的任務雖然艱鉅，但也是你大顯身手、展示能力的好機會。只要維持積極熱忱的工作態度、以及和睦的人際關係，升職加薪指日可待。

學業運分析：本月學習衝勁十足，遇到難題不輕易放棄，成績進步很大，還獲得老師的讚揚。但是注意不要一味埋頭在教科書裡，撥些時間看看其他領域的書籍，能夠開展視野。

財富運指數：★★★★★

本月偏財運有如紅日高照，大大小小的進財讓你應接不暇，笑逐顏開。不過，要謹防個別小人殺你個措手不及，應多注意觀察周圍敵情。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你可能會因為工作較忙，推掉一些朋友聚會，但新的緣分也許就在朋友聚會中躲著呢！不妨抽一點點時間參加聚會，就當做放個假，說不定能收穫一段美滿姻緣。

有伴侶：遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。也別輕易允諾，如果不能兌現，會影響彼此的感情。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月下旬，工作方面會相當緊張，讓你產生強烈的倦怠感。由於長期神經緊繃，還會有輕微的抑鬱症狀。休息時不妨做做瑜伽，或者聽聽音樂，不僅能趕走疲勞，還能讓心境平和。

學業運分析：成績的好壞有時是受到學習方法的影響，如果你覺得最近學習比較吃力，學習成效也不高，不如停下來認真分析一下原因，看看是不是學習方法有問題。找到對的方法，將有如一劑強心針，會讓你倍感輕鬆。

財富運指數：★★☆☆☆

盲目投資，看到哪種投資較熱就往哪裡鑽，沒有根據自己的實際情況來考量，小心資金會由於考慮不周而被套牢。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：想要戀愛的念頭變強了，但是遇到的對象都不太靠譜，心裡難免有些失落，情緒下跌。既然緣分還沒有到，不妨就靜心等待，保持樂觀心態吧！

有伴侶：已婚人士要提防自己定力不足，受到周遭異性誘惑而犯錯。少應酬、多與另一半互動，可有效減少感情困擾。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：手頭上的工作進入最後的衝刺階段，雖然會有些辛苦，但成果輝煌。職場新人將會得到貴人幫助，獲得不錯的發展機會。

學業運分析：學生族本月各科發展還算平衡，沒有嚴重的偏科現象。學習表現良好，專業能力也不可以落後，每天都應該花一定的時間練習。一門好的特長將來可能成為你的第二職業，要認真對待。

財富運指數：★★★☆☆

本月你雖然積極爭取商機，但多因為點子不實際而無法推動。宜腳踏實地，開發合時宜的創意，能帶來不少財富。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月愛情運勢走高，好機緣很多，就看你怎麼把握。遇見有感覺的對象，應大膽展示自己，儘量給對方好印象，並記得留下聯繫方式，以便日後進一步發展。

有伴侶：出差在外時，不要忘記經常保持聯繫，讓對方知道你的近況，更不要吝嗇表達思念之情。距離產生美，偶爾的分別讓你們更能體會到彼此的重要，愛情會因此升溫不少。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運佳，能力突顯，適合與人競爭，多能如願以償。工作中多主動提出意見，即使受到質疑，你也多能解釋清楚，令人刮目相看。

學業運分析：公平競爭能激發你的鬥志，越是強勁的對手，越讓你感興趣。這種衝勁等於是在為你的學習動力催油門，令你在競爭過程中進步不少。但是要本著友誼第一、比賽第二的精神，不要因為競爭而影響同學情誼。

財富運指數：★★★★☆

月初的財務狀況有些緊張，但多能得到親友資助而化解。下半月你對金錢的評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

生肖馬

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要因為別人的一次關懷，就認定他對你有好感，傻傻的投入其中。或許他僅是以朋友或同事身分表達禮貌的問候，千萬勿深陷其中、難以自拔。

有伴侶：戀愛中人受到長輩的強烈反對，戀情遭受前所未有的嚴峻考驗。然而，雙方若能堅定立場，共同努力尋找解決之道，多和家長溝通，情況會有所改善。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：受到憂鬱情緒的影響，你容易在工作上心不在焉，犯一些小錯誤。可以找朋友聊聊天，傾訴煩悶，這樣能讓你儘快調整好心態。

學業運分析：學業本身不重，但是家人對你學業的期待讓你壓力大增，一緊張，學習起來就會感覺很累，學習進度也受到影響。你能做的就是放鬆自己，盡力就好，別太在意他人想法。

財富運指數：★☆☆☆☆

財運低迷，不僅沒有意外之財，就連平常收入也有可能減少。不要整天胡思亂想等著天上掉餡餅，腳踏實地才是收穫之道。

生肖羊

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：面對不喜歡的異性時，態度不明確，很容易讓別人誤會，有可能因此受到不正經的異性糾纏。表明堅定的立場，會減少很多麻煩。

有伴侶：本月有點喜歡胡思亂想，若伴侶有些事做得不夠周到，你就把事情想得過於複雜，上演起內心小劇場。這樣極易引發誤會，傷及感情。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月你的心情晦暗，對工作缺乏熱情，剛上班就等著下班。似乎沒做什麼，卻老是覺得很累。小心這種頹廢的精神狀態，會把你的進取心消磨乾淨。

學業運分析：不想做筆記，認為多看幾遍便可以記住。等到考前複習時，看著空白的課本無從下手，才發覺做筆記的重要。好記性不如爛筆頭，做筆記其實能很有效的加深對知識的印象，以後還是少偷懶的好。

財富運指數：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢者不妨考慮投資短期獲利的專案，12日後是投資的好時機。只要靈活運作，就能很快看到實質收益。

生肖猴

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友本月桃花運較旺盛，舉手投足都能吸引有心者，魅力指數飆升。集萬千寵愛於一身當然讓人羡慕，但是也可能遭人嫉妒，因此凡事要低調，避免遭同性排擠。

有伴侶：甜蜜的愛情讓你心情大好，你的愉悅感無形中感染不少人，人氣也大大提升，做起事情來十分順利。繼續保持這種好心情吧。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運不錯，適合挑戰變化多端、富有創意、趣味性強的工作，易創造優異成績。工作性質如果太枯燥單一，會讓你產生厭倦感，沒有動力。

學業運分析：學生族本月很有學習熱忱，在課堂上表現積極，對於老師的提問也能用心思考，很快的掌握到知識，所以課後稍微複習一下就能記住了。不過月中會有些懶惰，得提醒自己打起精神。

財富運指數：★★★☆☆

朋友聚會次數增加，開銷也隨著增長。應提前設定預算，定出支出底線，這樣到了月底才不至於變成月光族。

生肖雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你偶爾會陷入對孤獨的恐懼感中，害怕獨處。可以找要好的朋友出來聚聚，說說心中的苦悶，發洩一下，就會覺得輕鬆很多，孤寂感也會隨之消失。

有伴侶：月初的感情世界甜蜜幸福，但隨著各種生活瑣事的來襲，雙方會出現意見分歧，引發爭執。應特別注意溝通的方式，以避免衝突。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作順利，沒有什麼煩心的事情。閒時多和同事交流溝通，聊聊你在工作中遭遇的問題，聽聽對方的建議，對以後的工作會很有益處。

學業運分析：本月你一旦確立目標，就會全力以赴，在這樣的衝勁之下不會有解決不了的問題，越難的題目越能激發你的鬥志。本月成績將突飛猛進，連老師都會佩服你的毅力，大加讚揚。

財富運指數：★★★☆☆

本月的投機念頭太重，總想以小博大，一勞永逸。然而世上沒有免費的午餐，還是踏踏實實專注於風險小的項目，才能獲得較穩固的收益。

生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：最近身邊的異性朋友較多，你對戀愛的渴望也變得強烈。碰到適合的對象可以主動進攻，傳達出你的熱情，成功的機會很高。不過要注意別太急躁。

有伴侶：雖然對方比較遷就你，但是也不要總是對他指手畫腳，長此以往對方會感到太累、太委屈。偶爾也要讓他當當指揮家，感受一下你是服從他的，這樣的愛情才能長久。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：脾氣暴躁時容易口不擇言，得罪不少同事，事後冷靜下來才知道後悔。在發脾氣之前多想想後果，這樣會減少很多錯誤、省去很多麻煩。

學業運分析：本月情緒有點激烈，比較容易和同學發生口角、甚至頂撞老師。你的火爆脾氣會讓大家對你敬而遠之。靜下來之後，你會感到有些孤獨。真誠的向大家說聲對不起，能換來其他人的諒解。

財富運指數：★★★★★

對金錢的敏銳度高，投資眼光不錯，使你月中的進財機會頗多。可望從親戚口中獲得有用的商機。投資可考慮短線股，會有令人滿意的進帳。

生肖豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：上半月和異性相處時，需多考慮對方的感受，否則你的任性言詞容易導致口角。下半月，你成熟的一面開始顯露出來，在異性面前將更具魅力。

有伴侶：本月戀人間的關係溫馨而甜蜜。交往時除了情話，也可試著把心中的委屈說給對方聽，這樣反而會讓對方感到他在你心中的地位。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：工作上沒有什麼煩心事，甚至能提前完成進度，令你開心不已。升遷機會已經在向你招手，勇敢的向前奔跑吧。

學業運分析：本月你能自主的認真學習，每天都積極主動的完成作業，不用家長叮嚀，課餘時間還會自行練習專業科目，每一分鐘都不浪費，是很有收穫的一個月。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還不錯，從理財書籍得到的知識，提高了你對理財的見解，本月錢財打理得當，可確保小錢出，大錢進。

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