快訊／高虹安男友發聲了！強調非「人頭助理」：工作兢兢業業有紀錄

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨候選人高虹安近日遭爆聘男友當公費助理「寄生國會」。對此，高虹安的男友李忠庭2日晚間也發布聲明表示，他在高虹安就任立委職務到次年3月為止，擔任高立委助理工作，按月支領薪酬，工作也都兢兢業業，並完成所分派的工作，強調期間都有與同事間相關的通訊紀錄，並非人頭助理。

李忠庭聲明全文如下：

一、本人李忠庭於高虹安委員就任立法委員職務，到次年三月為止，擔任高虹安委員立法委員助理工作，按月支領薪酬。

二、本人擔任立法委員助理工作期間，皆兢兢業業、努力完成委員分派工作。任職期間工作皆有工作表單、文件照片記錄、和委員、其他助理同事、業務接洽相關聯絡人之間的通訊記錄、工作群組的LINE可以證明。本人近日也努力整理更完整、更多的資料以證本人絕非外界惡意指控是人頭助理。

三、外界以委員辦公室內部通訊錄所列本人留的手機與委員同號碼，而做出不實揣測與指控，實則十分單純，委員對外界公開之公務手機，一直以來都委由本人代為全時段接聽處理，這也是本人擔任助理工作職責之一，籲請各界不必以此做不當臆測。

林耕仁日前抨擊，高虹安聘用任職某大公司的男友擔任公費助理，涉嫌詐領立院助理費，有爆料者向檢調單位提供證據檢舉並立案調查，他本期待高候選人可以坦然向外界公布相關事實，針對聘用助理以及是否兼職的狀況釐清，有沒有領薪？是不是人頭？對外釋疑，「但遺憾她沒有提出任何佐證自清，僅自稱『一切合法合規』6個字，把自己當成法官，實在難以說服民眾。」