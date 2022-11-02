　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　林俊憲：怕林耕仁怕成這樣？

▲▼高虹安今（26日）召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前爆料另一參選人高虹安相關爭議，更傳出消息來源出自民眾黨內部，對此，立委林俊憲2日感嘆，高虹安回應通篇指責民進黨，但明明是民眾黨內部爆料給國民黨，為何結果是民進黨挨罵，「別怕林耕仁怕成這樣好嗎？」

林耕仁日前羅列高虹安多項爭議，包含涉嫌內線交易、曾讓男友「寄生」當自己的公費助理等，更傳出消息來源出自民眾黨內部，對此，林俊憲表示，民進黨只是路過看熱鬧的而已，結果高虹安回應卻抓著民進黨不放，恐怕只是想彌平嗆林耕仁選不上的負面效應，深怕破壞了藍白間的默契。

對於高虹安助理爭議，林俊憲表示，這涉及到她的私事，尊重她的隱私不多談，檢調也已經偵辦中了，但凡事都往民進黨身上扯這一點，實在不能接受。過去幾個月可以很明顯看出來，這場選戰已經變成綠白之間的競爭，國民黨幾乎失去話語權，而這正是民眾黨想要的，一舉拿下「在野共主」的頭銜。

林俊憲分析，一切就在林耕仁跳出來之後亂了套，民眾黨原本刻意保持不攻擊國民黨的默契，把砲火都放在民進黨身上，結果這次爆料的人不是民進黨，大砲來不及轉向就打在林耕仁身上。

林俊憲表示，綠白激烈攻防已經習以為常，可是國民黨還沒體會過，一句「選不上」激起藍營支持者的怒火，高虹安哪敢再砲打林耕仁？只能硬是牽拖民進黨，寫出一篇不知所云的回應。

對於白營選戰策略，林俊憲指出，民眾黨最大的問題始終是無法定位自己的核心價值是什麼，又能藉此吸引到哪些忠實支持者，總是「缺什麼補什麼」，什麼選民都想爭取，最後就是誰都爭取不到，反而把自己搞得暈頭轉向。

對於高虹安相關爭議，林俊憲呼籲，自己的爭議自己面對，有什麼回擊就去跟爆料的人講，「牽拖得太遠，就變成牽強了！」
 

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
Google「街景App」將走入歷史　明年停止服務
通勤族注意！國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」
胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒
農曆十月運勢解析！「這生肖」有五星財運
遭高虹安提告！周玉蔻怒嗆「你告個屁」：法院見
快訊／蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」叫囂被架出場
男星換褲巨根「滑出雙腿」！　網瘋傳影片：大到以為假的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　他曝原因：怕破壞藍白默契

遭高虹安提告！周玉蔻怒嗆「你告個屁」：囂張無恥我們法院見

快訊／蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」喊打倒蔣萬安被架出場

快訊／蔡英文8天5度同台陳時中　喊「這次給他54％好不好」

遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的

跟蔡英文搶工作？王美花下班輔選陳時中　喊想當國際事務局局長

怕嚇到蔡英文今晚封麥　高嘉瑜喊「凍蒜就唱3天3夜」

雞排妹結婚羞靠老公肩膀　蔡英文親留言：感謝為參加社群之夜改機票

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　他曝原因：怕破壞藍白默契

遭高虹安提告！周玉蔻怒嗆「你告個屁」：囂張無恥我們法院見

快訊／蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」喊打倒蔣萬安被架出場

快訊／蔡英文8天5度同台陳時中　喊「這次給他54％好不好」

遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的

跟蔡英文搶工作？王美花下班輔選陳時中　喊想當國際事務局局長

怕嚇到蔡英文今晚封麥　高嘉瑜喊「凍蒜就唱3天3夜」

雞排妹結婚羞靠老公肩膀　蔡英文親留言：感謝為參加社群之夜改機票

旅遊必備時髦行李箱4選　巴斯奇亞「恐龍箱」、RIMOWA水晶粉美翻

身懷六甲女里長欲助胞兄當選里長　重陽節名義致贈禮盒遭檢舉賄選

亞裔父網球場暴打14歲女兒辯：在中國可以！　各國頂級球星群起撻伐

快訊／台南市關廟區關廟交流道追撞車禍　客貨車車頭全毀駕駛送醫

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

美股開盤走低道瓊「下跌100點」　華爾街正為聯準會新利率做準備

「先學會孤獨再談戀愛」　 5個堅持，用來經營真感情

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　他曝原因：怕破壞藍白默契

壯年男「整套制服、假髮」進景美女中　大叔身材被抓包

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

政治熱門新聞

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

黃紹聰猝逝　選委會將公告「停止嘉義市長選舉」

即／市長候選人亡！嘉義市選委會：停止選舉

黃紹聰猝逝　嘉義市長選舉暫停止

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

高虹安「一句話」嗆爆對手！　媒體人大驚：犯大忌

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機

黃紹聰猝逝！投票日前已5參選人不幸辭世

黃紹聰猝逝！嘉義市選舉重新辦理

陳時中逆轉北市翻盤？　他爆「民進黨有血滴子」

雞排妹結婚羞靠老公肩膀　蔡英文親留言：感謝為參加社群之夜改機票

更多熱門

相關新聞

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊日前批國民黨台北市長候選人蔣萬安，在衛環委員會召委任內問政是「私設刑堂」；蔣萬安競選辦公室今（2）日反批，立法院是神聖國會殿堂，立委不分黨派，都負有監督的天職，但陳陣營竟以「私設刑堂」來形容「立委問政」，根本是角色錯亂、自我閹割，只有「荒謬絕倫」四字可形容。

高虹安捲戀情爭議喊告！周玉蔻嗆：你告個屁

高虹安捲戀情爭議喊告！周玉蔻嗆：你告個屁

蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」叫囂被架出場

蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」叫囂被架出場

蔡英文8天5度同台陳時中　喊「給他54％」

蔡英文8天5度同台陳時中　喊「給他54％」

遭周玉蔻猛打戀情！高虹安正式提告

遭周玉蔻猛打戀情！高虹安正式提告

關鍵字：

高虹安2022九合一大選2022新竹市長林耕仁民眾黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

TOYOTA Yaris台灣明年停產

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面