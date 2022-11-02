高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　他曝原因：怕破壞藍白默契

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前爆料另一參選人高虹安相關爭議，更傳出消息來源出自民眾黨內部，對此，立委林俊憲2日感嘆，高虹安回應通篇指責民進黨，但明明是民眾黨內部爆料給國民黨，為何結果是民進黨挨罵，「別怕林耕仁怕成這樣好嗎？」

林耕仁日前羅列高虹安多項爭議，包含涉嫌內線交易、曾讓男友「寄生」當自己的公費助理等，更傳出消息來源出自民眾黨內部，對此，林俊憲表示，民進黨只是路過看熱鬧的而已，結果高虹安回應卻抓著民進黨不放，恐怕只是想彌平嗆林耕仁選不上的負面效應，深怕破壞了藍白間的默契。

對於高虹安助理爭議，林俊憲表示，這涉及到她的私事，尊重她的隱私不多談，檢調也已經偵辦中了，但凡事都往民進黨身上扯這一點，實在不能接受。過去幾個月可以很明顯看出來，這場選戰已經變成綠白之間的競爭，國民黨幾乎失去話語權，而這正是民眾黨想要的，一舉拿下「在野共主」的頭銜。

林俊憲分析，一切就在林耕仁跳出來之後亂了套，民眾黨原本刻意保持不攻擊國民黨的默契，把砲火都放在民進黨身上，結果這次爆料的人不是民進黨，大砲來不及轉向就打在林耕仁身上。

林俊憲表示，綠白激烈攻防已經習以為常，可是國民黨還沒體會過，一句「選不上」激起藍營支持者的怒火，高虹安哪敢再砲打林耕仁？只能硬是牽拖民進黨，寫出一篇不知所云的回應。

對於白營選戰策略，林俊憲指出，民眾黨最大的問題始終是無法定位自己的核心價值是什麼，又能藉此吸引到哪些忠實支持者，總是「缺什麼補什麼」，什麼選民都想爭取，最後就是誰都爭取不到，反而把自己搞得暈頭轉向。

對於高虹安相關爭議，林俊憲呼籲，自己的爭議自己面對，有什麼回擊就去跟爆料的人講，「牽拖得太遠，就變成牽強了！」

