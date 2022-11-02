▲韓國瑜、侯友宜明有望同台。（圖／記者翁伊森翻攝、林敬旻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

「禿子、漢子」2大藍營王牌今年將首次同台？議員候選人黃心華透露，明日(11/3)下午2點新北市市長侯友宜、國民黨主席朱立倫以及「辣個男人」韓國瑜都將出席他的競選總部成立大會。

九合一大選倒數23天，各黨團大咖紛紛動起來，國民黨前高雄市長韓國瑜人氣不減，助選行程滿檔，國民黨籍新北市第九選區議員候選人黃心華今在臉書發文宣布，他的競選總部成立大會將於明天舉行，「傳說中的"辣"個男人韓國瑜 將會現身幫心華助選」，且除了韓國瑜以外，新北市市長侯友宜以及國民黨主席朱立倫都將出席，2大藍營天王可望首度同台。

被視為國民黨2022選舉「最強母雞」的新北市長候選人侯友宜，近來頻到外縣市輔選，擁有超高人氣的前高雄市長韓國瑜也復出站台，部分人士認為造勢場有2024國民黨參選人卡位戰的意味。

侯友宜日前被問是否會跟韓國瑜同台？侯友宜當時回應避重就輕，「過程中我會團結面對所有挑戰」，而被問到與韓國瑜是否有「2024卡位戰或前哨站的意味？」，侯則回應，最重要的是好好把握當下，「我現在在選2022的新北市長」，好好努力拚市政以外，在這過程中扮演好角色，好好把握當下好好做事。