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柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲出席世壯運受旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯、柯兩人被問到2024藍白合，兩人互推麥不回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今（2）日一同出席2025世界壯年運動會授旗儀式。會後兩人接受媒體訪問時，記者問到，2024年有沒有可能「藍白合」？侯友宜則拿出一慣避而不答作風，笑幾聲後表示，「好好做事情吧，大家團結在一起好好做事情」。

柯文哲、侯友宜今日出席2025世界壯年運動會授旗儀式。侯友宜致詞時指出，今天的授旗儀式，也是肩負重責大任的起點，這段期間，雙北市要一起合作，從上次世大運後，雙城也辦過多項賽事，未來期待用運動交朋友，城市之間密切合作，同時也感謝中央給予支持。

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲出席世壯運受旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲出席世壯運受旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

會後兩人接受媒體訪問，媒體先問侯友宜，「2025年壯年運動會開幕，會希望與黃珊珊還是蔣萬安一同開幕？柯文哲曾說過，藍白合是死路一條，是否侯友宜也認同？」兩人則是停頓了幾秒後柯文哲指著侯友宜，侯則說，這個話應該是柯文哲說的，應該請教柯市長。柯文哲則拿起麥克風對記者表示，「你也問正經一點的題目好不好，要回答什麼？

隨後媒體在問，2024藍白合到底有無可能？柯文哲說，合作應當是一種為台灣社會有利，如果每個人都用政黨利益去計算的話，他覺得這不會成功，重點不是政黨合作，重點是能否改變台灣政治文化的一種運動合作，這比較可能。

媒體問侯友宜「有希望合作嗎？」侯，「哈哈哈柯市長的問題，剛剛回答了很多 我其實沒什麼大問題，好好做事情，團結在一起好好做事情」。

▲台北市長柯文哲出席世壯運受旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席世壯運受旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）
 

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