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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金中玉遭判刑「6人搶5席」更好選了？　陳乃瑜：惡質傳聞

記者邱晟軒／綜合報導

18年前10名台北縣議員「販賣」議員補助款案，纏訟多年終於判決定讞，無黨籍參選人金中玉遭判刑，參選資格恐撤銷，讓新北第九選區變成國民黨陳儀君、劉哲彰、黃心華；民進黨陳永福、陳乃瑜及民眾黨張凱鈞6人搶5席局面，被外界認為更好選了。對此，民進黨新北市議員候選人陳乃瑜痛斥，傳聞完全不實且非常惡質。

陳乃瑜1日在臉書發文表示，最近隨著金中玉議員判刑定讞，地方開始流傳各種傳聞，誤指現在新店大文山6搶5的狀況，稱可以輕鬆勝選，所以不需要再為我催票。

陳乃瑜指出，金中玉議員的票源大多集中偏藍群體，在他退出戰局後，極大部分支持者當然會流向國民黨、甚至民眾黨等泛藍候選人，「所以不只沒有使我更輕鬆，反而令我，陷入苦戰。」

▲▼ 。（圖／陳乃瑜 美人瑜媽媽臉書）

▲陳乃瑜呼籲選民，繼續堅定支持。（圖／陳乃瑜 美人瑜媽媽臉書）

陳乃瑜呼籲，拜託選民繼續堅定支持，更努力來拉票，讓她能穩住戰局，也請一起動動手指分享這段影片，杜絕這樣惡質的流言，別讓謠言影響大家投票意向。

針對金中玉（判刑3年10月）參選資格是否會被撤銷，新北市選舉委員會日前說明，褫奪公權後將無法競選，將重新審議候選人資格並呈報中央選舉委員會核定。因距離投票日時間所剩不多，也會請中央選委會在11月15日的候選人名單公告前，做出決議。

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