韓國瑜當刺客發威！高雄這區議員選情緊張了　他曝韓流衝擊危機

記者賴文萱／高雄報導

高雄這區市議員選情緊張了！前高雄市長韓國瑜在國慶日首度重返高雄，替國民黨市議員新人候選人許采蓁站台拉票，近日最新民調顯示，許支持度飆高進入當選安全名單，衝擊民進黨第八選區前金、新興、苓雅選情。高雄第八選區市議員黃文益坦言，現在選情已經不像之前那麼的穩定，呼籲民進黨支持者一起把餅做大，這樣怎麼配，3席都有安全上壘的可能性。

▲韓國瑜國慶日重返高雄，替前高雄市議會議長女兒、國民黨市議員候選人許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁前金新興苓雅後援會成立大會上月30日舉行，高雄市第八選區市議員郭建盟、黃文益出席力挺，立委趙天麟則立下「軍令狀」，喊話「前金、新興、苓雅三席要全上」，拜託鄉親力保議會過半最關鍵一席「台美雙律師」湯詠瑜。

▲高雄市長陳其邁連任－前金新興苓雅後援會成立大會，老將力保新人。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟當晚首度自曝民調名次，目前與另一位現任議員黃文益民調排名屬於安全名單範圍內，但湯詠瑜目前離安全名單僅有些微差距，還喊話「無主（還沒決定投給誰）的選民要投湯詠瑜。」

▲趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

身為打韓悍將的黃文益今天坦言，民進黨在前金新興苓雅所提名的3席市議員候選人全部安全上壘，是終極目標，也是努力的方向，但韓國瑜來高雄幫許采蓁站台之後，似乎韓流再現，也衝擊到選情。他提到，韓國瑜來幫許采蓁站台前、後的民調（9/27、10/23），他降了3.1%，是民進黨候選人降最多的。

「現在我們選情已經不像之前那麼的穩定，會有所改變，選舉是瞬息萬變的。」黃文益提到，如果誠如郭建盟所提，要求他的支持者只投給他，支持我的支持者只投給我，到目前為止還沒決定的，這些無主（還沒決定投誰）的自主選民全部投給湯詠瑜的話，恐怕會讓我們陷入危機。

▲韓國瑜重返高雄替許采蓁站台拉票，近日最新民調顯示，許支持度飆高進入當選安全名單。（圖／記者賴文萱攝）

他分析，這些無主的自主選民，是不會隨著議員或政治人物喊話隨之起舞，現階段要一起把民進黨的餅做大，民進黨的支持者都會自己配票，餅做大了怎麼配，3席都有安全上壘的可能性。他說，像他的支持者也會想把票配給湯詠瑜或郭建盟，他都尊重、樂觀其成。

黃呼籲，現階段民進黨3候選人請自己支持者歸隊，這樣會跟民進黨原本配票模式有所衝突，應該要讓支持者趕快幫忙拉票，讓民進黨基礎的餅擴大，這樣才能確保3席上壘。

▲趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟則說，選舉本來是一場兄弟爬山、各自努力的活動，但如果現在打的是議會過半的選舉，就必須做整體考量，目前2位現任議員在相對穩定的狀況下，而新人在邊緣，就可能要考慮如何拉抬新人，讓新興苓雅前金能3席過半，讓陳其邁市長未來在議會多一雙手腳，為高雄的未來做打拼。

▲趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於湯詠瑜的選情，陳其邁今天受訪表示，她是台大法律系畢業，擁有台、美雙律師的資格，條件非常好，她在專業領域的表現，其實也在最近幾次的民調都逐漸地上升。

陳其邁說，對她能夠贏得勝選，是有非常高的期待，也希望市民朋友可以支持、配票或者是組織，這個市黨部他們會有選舉的一些策略跟考量，尊重市黨部他們選舉的一些節奏。