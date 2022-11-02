百年三峽老街「936盞燈具更新」重新亮起來！夜晚比白天更美麗

▲江怡臻去年爭取到三峽老街燈具換新。（圖／翻攝自候選人FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉進入最後倒數，新北市第8選區國民黨市議員候選人江怡臻，積極替選民們發聲，去年爭取到三峽老街老舊燈具全面汰換，近千盞燈具全部更新，讓老街重新亮起來。此外，勞動黨市議員候選人王正，走進市場拜票聽取民意，承諾之後會爭取土樹三鶯老舊市場改造計畫，讓市場經濟復甦。

三峽老街有110年的歷史，是新北市三峽區的特色之一，也是觀光客必去的景點，不過牌樓照明設備逐漸老化損壞，修繕效益不斷下降，為了讓老街活起來，她爭取到「千盞燈具更新」，在去年中讓老街重新亮起來，重現夜間迷人的模樣。

江怡臻透露，老街牌坊燈、招牌燈、壁燈、拱型小杯燈、天花板燈、電源迴路及開關箱整理，「總計修復375公尺牌樓照明+936盞燈具」，同時感謝黃宗祥里長提案，也謝謝市府支持，「我們一起為三峽努力」，希望具有歷史意義的老街，可以被更多人看見。

▲王政到市場拜票聽取民意。（圖／翻攝自候選人FB）

王正則是到育英市場問候市場攤商以及顧客，聽取民意，其中一名攤商的老闆娘一眼就認出王正，並熱情地邀他進店內聊天合影，「與王正訴說經濟不景氣，攤位老舊，人氣下降，生意難做」。王政也承諾，之後進入市議會，將爭取市政府逐一改造土樹三鶯的老舊市場，根據各地不同特色打造不同商圈，同時結合網絡直播，拓寬產品銷路，線上線下雙管齊下，讓市場經濟復甦，讓大家都過上好日子。

另外，民進黨市議員候選人彭一書提到，少子化的影響，產生許多閒置教室，這些空間需要活化利用，未來會積極爭取，並設立更多非營利公托和教保員師資的名額，讓每位教保員可以更專心地陪伴照顧3到4位小朋友，並搭配智慧城市的生態的架構下來落實數位E化監視系統，除了增加就業機會，更保護師生安全。

▲身為爸爸的彭一書相當關心學校事務。（圖／翻攝自彭一書FB）

彭一書也重視大孩子的需求，努力推動產官學合作，共同推動在職訓練專班多方媒合，協助青年增加斜槓與職業技能，並且增加重劃區興建青年社會住宅的比率。另外，台灣進入高齡化時代，對於長者，他將極力爭取「捷運共構大樓與行政中心設立日照中心」，每里設置照顧據點提供關懷、訪視、共餐等服務，讓長者就近便利照護。

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