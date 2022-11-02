嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　投票日前已5參選人不幸辭世

▲嘉義市長候選人黃紹聰過世。（圖／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／綜合報導

2022九合一大選，嘉義市長候選人黃紹聰(72歲)今(2日)猝逝，經送醫搶救後仍宣告不治。另根據公職人員選舉罷免法第30條，選委會將先行公告「停止嘉義市長選舉」，待重新登記、審核及抽籤等作業後，再行公告選舉日期，因此這次嘉義市選舉恐將延後舉辦。

而此次2022九合一選舉，已有五位參選人、候選人於選舉期間不幸過世：

新北市

新北市淡水區義山里長葉水金，今年9月登記參選，於9月3日下午騎乘機車返家，在家門前200公尺處，不明原因跌落水溝，送醫後宣告不治，新北市選委宣布會依法重新辦理選舉。

雲林縣

雲林縣台西鄉第22屆海南村村長候選人丁宗平，因病不幸於10月19日逝世，雲林縣選舉委員會依據公職人員選舉罷免法規定，正式公告停止海南村村長選舉，並同時宣布該村重行選舉的選務工作日程，投票日仍是11月26日。

南投市

南投市永豐里長石玉明日前去世，南投縣選委會公告「停止永豐里第 22 屆里長選舉」，依《公職人員選舉罷免法》規定再辦一次參選人領表、登記作業，投開票時間仍是11月26日。

屏東縣

屏東縣選委會10月7日完成111年地方公職人員選舉鄉鎮市長、代表及村里長參選人資格審查，其中高樹鄉大埔村劉冬碧因登記後死亡喪失參選資格。

嘉義市

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝，選委會將先行公告「停止嘉義市長選舉」，待重新登記、審核及抽籤等作業後，再行公告選舉日期，因此這次次嘉義市選舉恐將延後舉辦。