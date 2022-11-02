中重症+168！5歲童通報重症　染疫逾1個月發燒、全身皮疹一度住加護

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（2）日新增通報168例新冠中重症個案，當中又有1起兒少重症MIS-C，為一名5歲女童，染疫一個月後出現發燒、咳嗽、全身皮疹、眼皮浮腫，就醫後因為使用抗生素3天仍症狀持續，一度收治加護病房，現在病況已經好轉，一般病房住院中，統計國內累積兒童MIS-C169起。

指揮中心今日公布新增33,184例確定病例，分別為33,116例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。今日也新增通報168例中重症，當中有110例中症、58例重症。

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重症個案中又通報一起兒童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是5歲女童，曾經接種1劑疫苗，沒有慢性病史，9/18確診新冠，10/20起陸續有發燒、咳嗽、全身皮疹、眼皮浮腫，期間住院使用抗生素3天，症狀持續，10/26懷疑MIS-C轉院收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物病況改善，10/31轉出加護病房，目前一般病房住院中，病況改善

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共259例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、169例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。13至17歲青少年重症累積22例，當中有6人死亡；重症分別為肺炎11例、MIS-C7例、共病3例、心肌炎1例。

▲11/2本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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