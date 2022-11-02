富士康留守員工揭「7人宿舍剩他1個」　留下只為全額薪資

記者蔡儀潔／綜合報導

富士康員工徒步逃亡的事件引發熱議，一名留守員工透露，現在7個人的宿舍只剩下他一個人了，而自己留下是為了「全額工資」。

據《紅星新聞》報導，富士康員工馬健（化名）透露，自己是8月底入職，因為富士康薪資高，上2個月的班可以賺進1萬多元（人民幣，下同，約新台幣4.5萬元）。

馬健表示，如今還留在富士康的員工，基本上都是在等「差價」，「我現在跑的話，就只有上個月發的底薪，真要說的出現咳嗽感冒發燒（回家），我說我能扛得住，他們（家人）能不能扛得住。」

何為全額工資？知情人士透露，即「差價」，該名員工估計是透過第三方(勞務派遣公司）派進富士康，他們的薪資按小時計算，為了不讓工人「閃進閃出」，勞務公司會規定工期，這就會出現「差價」，譬如工價是「16+1」，做滿工期的，每小時是17元，不滿工期的每小時16元，一個月下來總薪資相差好幾百元。

▲網友PO出富士康員工翻牆的畫面。（圖／翻攝自小紅書）

另外，一位富士康的員工在短影音平台抖音上發出影片，有網友問他「你為什麼不走？」；該名員工回說，「圍困我的從來不是圍牆和鐵皮，我年紀不小了」。這個回答吸引1.8萬人按讚，網友紛紛表示心酸，安慰道「前行必有曙光」。

對於員工大逃亡，富士康相關負責人受訪表示，園區未發生重症感染現象，且在政府的大力協助下，疫情總體可控，「當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。」

河南省省長王凱也對此表達關切，親赴富士康園區，要求對員工關心關愛、積極營造同心抗疫的良好氛圍。