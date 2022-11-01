　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

▲「池上秋收」關警服務不停歇，民眾開心喝采。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「池上秋收」關警服務不停歇，民眾開心喝采。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉於10月28、29及30等3日舉行「池上秋收稻穗藝術季」活動，為維護現場交通及治安秩序，關山警察分局悉心規劃勤務，讓活動圓滿落幕。

▲「池上秋收」關警服務不停歇，民眾開心喝采。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣池上鄉一年一度的盛事，那就是「池上秋收稻穗藝術季」活動，於10月28、29及30等3日，在純粹天然的金黃色的稻田間熱鬧開唱！該活動每年均吸引國(內)外數千民眾前來朝聖，在關山警察分局縝密的規劃及落實勤務執行下，使交通順暢及治安平穩，讓整場活動賓主盡歡圓滿落幕。

▲「池上秋收」關警服務不停歇，民眾開心喝采。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活動期間，因現場颳起大風，民眾帽子被吹落，掉入深約3米的圳溝內，民眾向在現場執勤的錦安派出所所長陳泰山求助，陳所長與現場工作人員靈機一動，找到一根長約4米的竹竿，順利將帽子從溝裡「撈起」，這波「神操作」，引起當事人及現場民眾的一陣喝采，直說「YA！YA！太聰明了！感謝！感謝」！

另外有位長者，散場後找不到機車，遂至派出所報案，所長陳泰山及警員洪于涵獲報，立即至附近停車場找尋，果不出其然，機車就好整以暇的停在那兒。經民眾比對後，確認無訛「就是這台」，他也直向員警道謝，開心的騎著機車返家。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
「6網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬
福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」
租金漲1倍！12年火鍋名店歇業　老闆無奈：房東無法協調
「5.7地震」北部搖晃！　氣象局曝原因
快訊／規模5.7地震！　北部有感最大震度3級
快訊／16:30地震！　初估震度3級以上
買「確診快篩劑」騙防疫險理賠　金管會：被抓到最重判5年
國1走山！　建議改道路線曝
重機妹穿背心「炸出碗公奶」！　釣出本尊尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升「植物奶」市佔　耐斯轉投資高野健康生技大埔美園區動土

「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

縣府媒合創建地方創生　台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

成大教授楊永年新書發表　盼促進故鄉南投為防災韌性城市典範

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁：不實指控

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

花蓮環保志工名不虛傳！　全國群英會競賽...勇奪2特優佳績

期盼32年 竹市「千甲市民活動中心」再現嶄新風貌

台東縣都計區土地雜草超過60公分　限期未改善者最高可罰6千元

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

提升「植物奶」市佔　耐斯轉投資高野健康生技大埔美園區動土

「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

縣府媒合創建地方創生　台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

成大教授楊永年新書發表　盼促進故鄉南投為防災韌性城市典範

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁：不實指控

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

花蓮環保志工名不虛傳！　全國群英會競賽...勇奪2特優佳績

期盼32年 竹市「千甲市民活動中心」再現嶄新風貌

台東縣都計區土地雜草超過60公分　限期未改善者最高可罰6千元

民眾黨許瑞宏獲跨黨派推薦！台中街頭高掛與盧秀燕合照看板

3小時幫50人CPR！護理師姊妹「距踩踏只差10步」　脫困後拚死急救

聲量比一比！國民黨松信區選情緊繃　王鴻薇輸徐巧芯「隱憂浮現」

泥泥學姊COS《鏈鋸人》波奇塔超兇！「巨球狠夾電鋸」老司機全暈了

悲慘身世曝光！宛宛兒熬出頭擁4房產「揭買房秘訣」

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

「6高富帥網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

地方熱門新聞

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

監委巡察　邱奕勝：民眾不信任政府建設願景

南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品熱賣

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

府城2023年消防月曆暨形象影片

水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

南投縣139丙線工業路一二期完工通車

蘇花東澳至南澳邊坡坍方　蘇澳至崇德緊急封閉

KTV外車擋道引糾紛　兄弟檔施暴逃4小落網

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

黃偉哲推動2050淨零碳排

潮州福安宮千人移廟新居落成遶境！警疏導交通

更多熱門

相關新聞

台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

台東縣政府今年以「在地生機」、「東漂洄遊」或「慢經濟」為主題，邀請地方創生總顧問陳美伶、花蓮、宜蘭創生團隊以及第3屆創建地方創生台東隊，並於昨(31)、今日舉辦媒合交流暨成果分享會，希望透過經驗交流分享，推動地方產業提升活化。

東河極淺層地震3校傳災情

東河極淺層地震3校傳災情

台東縣都計區土地雜草超過60公分

台東縣都計區土地雜草超過60公分

觀光節電公民共享計畫　台東縣廣邀縣內志士參與

觀光節電公民共享計畫　台東縣廣邀縣內志士參與

台東縣府推「台灣好行-鹿野慢漫遊」加碼優惠

台東縣府推「台灣好行-鹿野慢漫遊」加碼優惠

關鍵字：

池上 秋收 台東

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面