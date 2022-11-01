「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

▲「池上秋收」關警服務不停歇，民眾開心喝采。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉於10月28、29及30等3日舉行「池上秋收稻穗藝術季」活動，為維護現場交通及治安秩序，關山警察分局悉心規劃勤務，讓活動圓滿落幕。

台東縣池上鄉一年一度的盛事，那就是「池上秋收稻穗藝術季」活動，於10月28、29及30等3日，在純粹天然的金黃色的稻田間熱鬧開唱！該活動每年均吸引國(內)外數千民眾前來朝聖，在關山警察分局縝密的規劃及落實勤務執行下，使交通順暢及治安平穩，讓整場活動賓主盡歡圓滿落幕。

活動期間，因現場颳起大風，民眾帽子被吹落，掉入深約3米的圳溝內，民眾向在現場執勤的錦安派出所所長陳泰山求助，陳所長與現場工作人員靈機一動，找到一根長約4米的竹竿，順利將帽子從溝裡「撈起」，這波「神操作」，引起當事人及現場民眾的一陣喝采，直說「YA！YA！太聰明了！感謝！感謝」！

另外有位長者，散場後找不到機車，遂至派出所報案，所長陳泰山及警員洪于涵獲報，立即至附近停車場找尋，果不出其然，機車就好整以暇的停在那兒。經民眾比對後，確認無訛「就是這台」，他也直向員警道謝，開心的騎著機車返家。