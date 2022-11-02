13歲小女友胸前種1顆草莓...莽男下場慘　罰款18萬否則服刑6月

▲桃園市陳姓男子去年10月間與未滿14歲小女友交往期間，兩人獨自相處時對少女親吻擁抱，還在其胸前種草莓，事後被家人發現提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子透過網路交友，與未滿14歲少女交往成為男女朋友，去年10月間陳男在少女住處獨處時，對少女擁抱親吻，在未違反其意願下在其左胸種草莓，少女還自拍留念，事後被家人發現一怒提告陳男涉嫌猥褻；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，也同意給予20萬元賠償，但陳未依約履行，法官審結依對未滿十四歲之女子為猥褻之行為，判處有期徒刑6月，本案還可上訴。

檢警調查，24歲的陳姓男子與仍就讀國中未滿14歲少女交往成為男女朋友關係，去年10月間某日晚間，陳男在少女住處獨處，在未違反少女意願下，與少女擁抱、親吻，還在少女左胸上方種草莓，少女還以手機自拍留念，但事後被少女母親發現，氣得向警方提告。桃園地檢署調查時，陳男坦承犯行，但辯稱未違反少女意願，檢察官偵結依妨害性自主罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官根據陳男在警詢與檢查複訊時均坦承不諱，與少女證述情節大致相符，少女胸部吻痕自拍照片、被告與少女間之通訊軟體對話紀錄等佐證，確認與被告犯行事實相符。

法官審酌，陳男明知少女為未滿14歲少女，思慮未臻成熟，仍與之為猥褻行為，雖未違背少女意願，仍對於少女身心健康與人格發展有不良影響，所為實不足取，陳男雖坦承犯行，且與告訴人即少女法定代理人以20萬元達成調解，但未依約履行，法官審結根據檢察官簡易判決處刑，依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案還可上訴。

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