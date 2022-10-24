吃藥醒來側乳被黏貼布！女病患看完「愛心紙條」發毛急報警

▲女病患醒來時發現身上多了4塊痠痛貼布，沒想到竟是另名男病患趁她熟睡時所為。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名巫姓男子住院時認識另名女病患，稱自己擁有很有效的痠痛貼布想給對方使用，趁女子吃安眠藥熟睡時，將衣服掀開於兩側乳房及腹部貼上4塊貼布，女子醒來得知後氣得提告。基隆地院依乘機猥褻罪判處巫男6月，得易科罰金。

判決指出，巫男去年9月間住院時，與女病患小花（化名）攀談而認識，之後兩人互留電話號碼，有空就會見面聊天。9月11日深夜11時許，巫男傳訊給小花說想去找她聊天，但當時小花因為吃下安眠藥進入熟睡，未讀取上開訊息。

隔天早上小花醒來後，發現胸部、腹部莫名多出4塊痠痛貼布，旁邊放有巫男給的紙條，上面寫著「我沒有要偷看你，只是要讓你趕快好...」，才得知巫男未經她同意，將她的上衣掀開貼貼布，氣得報警。

巫男辯稱，去之前有先傳訊息說要過去幫她貼膏藥，小花沒有回覆但有已讀，走到她病床時，她當下是清醒的，後來有問她需不需要幫忙貼，自己不會偷看，才稍微撥開背心細肩帶，在小花的左右鎖骨各貼一張，貼完就走了。

不過，小花偵訊時表示，自己11點多打針吃藥就睡覺了，所以巫男打的電話都沒接到，起床才看到他傳訊息道歉，「我再怎麼樣也不會讓別人碰到我的身體」。

另外，巫男辯稱當時有經過小花同意，但對話紀錄中，巫男傳訊稱「等一下我過去，願意再陪我聊一兩句嗎，真的不會擔誤太久的，而且我也會很小聲的好不好」、「護士要走了我等一下去幫你換藥膏，希望你不要誤解我」、「我幫妳換藥膏，真的請妳諒解，因為我真的希望妳趕快好起來，不會偷偷看的」、「對不起冒犯了妳，茶葉我有泡熱的，還有身上的藥膏應該會很有效」，以上訊息皆是巫男單方傳送，期間小花並無回應。

之後小花醒來，傳訊質問巫男為何擅作主張，表示自己很不舒服，巫男卻稱「當時我有問過妳」、「11點多快12點的時候」，小花傻眼回應她早就吃藥打針睡著了，勘認巫男未事先徵得小花同意，碰觸他人隱私部位。

法官認為，小花受傷情況並非嚴重，無生活不能自理的狀況，既然小花為清醒狀態，根本不需要巫男幫忙，且藥膏多達4張，為何僅貼在小花未受傷的部位？最終依乘機猥褻罪處6月，得易科罰金。