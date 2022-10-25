遭狼師教室內親吻猥褻　小六女回「很欣慰」...二審判決曝

▲補習班男老師在教室內對女童猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中一名補習班男老師，與一名小六女童單獨在教室時親吻她，還將手伸進對方內褲中。女童事後接受老師輔導時，竟笑說「很欣慰」。男老師一審被依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑2年，二審維持原判。

判決書指出，補習班男老師知道一名當時年僅11歲的女童，對自己略有好感，於是在2019年12月7日與21日，趁輔導教學與女童獨處教室時，親吻女童嘴唇，還將手伸進女童的內褲中。

事後，女童將此事告訴給學校同學，同學又輾轉透露給班導師，本案才因此曝光。輔導老師找來女童約談，沒想到女童竟然笑著表示，被男老師摸「很欣慰」，還說男老師摸她的次數太多，10根手指頭也數不完。

一審法官認為，該名男老師既為人師，應遵守師道，但他卻利用女童年幼，心智尚未成熟，在教室內猥褻她，偵查期間還否認犯行，依2項對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，判處男老師有期徒刑2年。

男老師不服上訴，主張自己積極謀求女童的諒解，且他犯罪後態度良好，請求法官從輕量刑。但二審法官認為，男老師測謊鑑定前都否認犯行，直到測謊沒過，才坦承犯行，可見他沒有悔意，因此維持一審原判決，仍可上訴。