綠質疑張善政任賣假藥小黨總顧問　鄭運鵬：應向受害者說明致歉

▲針對某周刊指經濟黨舉辦私賣會賣假藥，張善政擔任總顧問與最高顧問。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（2）日指出，張善政是這些斂財集團的看板人物，應該要說明有何關係，甚至向被害者道歉。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

對於某周刊爆料經濟黨舉辦私賣會還賣假藥，張善政曾接受黨主席頒發顧問證書。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（2）日表示，張善政先生是經濟黨和致公黨兩個政黨看板黨職總顧問，應該要清楚說明與這些政黨關係是什麼，他是這些政黨的看板人物，知不知道被他們拿去作為斂財與詐騙，賣假的健康食品或藥品的看板，是不是應該和這些受害者清楚說明，甚至應該要道歉。

鄭運鵬今天一早在市長鄭文燦、立委王美惠等人陪同在龜山傳統市場掃街拜票，鄭運鵬指出，台灣有些反獨促統政黨小黨掛著紅統旗幟，在台灣被發現不是詐騙集團就是賣假藥，這對國人財產健康都有很大危害，如果我擔任市長，會請警政、衛生單位一定要加強查緝，以保障市民朋友的財產生命安全。

鄭運鵬認為，張善政先生是經濟黨與致公黨看板黨職總顧問，也是歷任行政首長裡面唯一擔任統派小黨的總顧問和最高顧問，未來如果讓他擔任桃園市長，他是這些賣假藥、詐騙集團和斂財集團的看板人物，相信市民朋友會擔心未來如果讓他來擔任桃園市長，桃園市民的健康財產都會受影響，這點上面希望張善政先生應該要清楚說明，他與這些政黨關係是什麼？知不知道被拿去作為斂財詐騙、賣假藥的看板，是不是應該向受害者清楚說明，甚至應該要道歉。

此外，過去曾與鄭文燦市長一起拍政策延續部分，可否說明？鄭運鵬說，鄭文燦市長兩任八年把桃園不只從桃園縣升格成桃園市，在重大建設上面與市民的照顧上，真的讓市民朋友感受到真的升格，鄭文燦市長兩任八年好成績必須由相同政黨、相同方向，一起突破市政困難瓶頸的運鵬接棒，這些市政工作我相信市民朋友會讓一個可以信任，也可以有很好效率運作團隊繼續，讓桃園更進一步的黃金八年，這點是我們與鄭文燦市長拍攝「建設接棒，桃園更棒」，進步的腳步不能走回頭路，這樣的文宣廣告重要的傳達訊息。

鄭文燦強調，我相信只有鄭運鵬最適合接棒，主要是他過去7年都有參與協助桃園重大建設，以龜山捷運棕線來說，歷經好幾個轉折現在即將定案，鄭運鵬要求交通部每個月都向他報告進度，接著在不久將來就會核定，下屆市長就要進行龜山棕線動工規劃，鄭運鵬最了解整個龜山棕線為什麼市區段要改成地下化，為什麼會採取中運量可讓桃園龜山到迴龍可以更順暢，這條路線我們爭取了很久，過去甚至是停擺狀態，我重新推動，現在終於完成所有程序也克服所有困難，這條是非常困難的捷運線終於即將定案，相信運鵬來接棒，龜山棕線的推動會更快更好。

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