綠帽夫裝追蹤器　抓到妻車震小王！她不願放手代價40萬

▲小三勾引人夫車上激戰，她老公在車底裝追蹤器、帶親友抓姦，小三遭人夫妻子求償，最後須賠40萬元確定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

一名已婚林姓女子主動勾引李姓人夫，常常開車私約到處車震，林女老公發現異狀、在她的汽車底盤安裝追蹤器，果真當場抓姦、2人剛在車上激戰完事，李男的妻子原先還顧及林女老公也是受害人、與之簽下和解書，但林女仍不停聯繫李男，甚至嗆「我真的放不下你老公」，人妻憤而對她求償100萬。台南高分院最終判林女須賠40萬，不得上訴。

根據判決，林姓女子也已婚有小孩，但她在加油站工作時，對顧客李姓男子產生好感，主動邀約他出遊、逛街，後來多次與李男發生性關係，尤其常常在車上就直接運動起來，這樣偷情持續1年多，林女的老公察覺有異、在她車輛底盤裝了追蹤器，果然循線跟蹤到車輛停在一處工業區路段，林女老公帶著親友前往抓姦，只見2人衣服凌亂，眾人當場將車輛亂棒砸毀。

李男妻子知悉外遇後，原本認為林女老公也是受害者、與他立下和解書，並要求林女與李男斷絕聯絡，但林卻還是持續騷擾李妻表示「我真的放不下你老公，你這樣子是希望他跟我一起再和好嗎」，李妻崩潰回「一個洞那麼多人用，你那麼髒」，林女繼續糾纏李男「我就是欠人家X怎樣」、「我講過我會努力去愛」，卻被李男回覆「我已經X一年多了，我已經X到煩了」。

李妻不堪其擾，決定提告林女求償損害賠償100萬，由於對話證據明確，又有多名證人指稱，加上李男與林女都在和解書上簽名承認破壞對方家庭，法院判林女須賠40萬元；林不服上訴，還想翻供辯稱從來沒發生性關係、也不知道對方有家室，台南高分院認為林飾詞狡辯，毫無悔意，侵害情節重大，駁回她的上訴，全案定讞。