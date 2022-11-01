人夫爽玩「殘廢澡、水中簫」　妻勾小王滾床...上法院互相傷害

▲人夫控告妻子外遇，遭妻子反告買春，還跟朋友討論「殘廢澡」、「水中簫」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

黃男與陳姓老婆感情生變，遭老婆冷漠對待，後來他發現老婆竟與陳男同遊花東，一同過夜，讓他氣得提告。不料，陳女拿出LINE截圖，指控黃男買春，愛玩「殘廢澡」、「水中簫」。法官認為，夫妻2人互相侵害配偶權，判黃男要賠老婆30萬，陳女要賠老公15萬元。

判決書指出，黃男指控老婆2016年間突然搬回娘家居住，此後他常遭受老婆漠視及疏離，還收到對方傳訊息表示「不適合」、「不用勉強」，讓他長期承受老婆的冷暴力，內心痛苦不已，後來他發現老婆與陳男一起同遊花東，做出十指緊扣牽手、親密擁抱自拍等舉動，還一起到民宿過夜，讓他氣得對2人提告，求償200萬元。

陳女表示，老公婚後忙於家族事業及加水站業務，假日常出海釣魚，鮮少撥空與他跟長子相處，後來她無法兼顧工作及照顧2名幼子，無奈之下，只好回娘家，請家人幫忙照顧。

陳女還拿出LINE截圖當證據，指控老公與朋友討論買春事宜，老公的朋友傳了一張網頁截圖，裡面有名女子身著情趣裝扮，並於標示其身高、體重、罩杯，還記載基本服務項目為「殘廢澡」、「按摩」、「小親親」、「水中簫」，收費方案為「30分/1S/2500社2300（會員價）」、「50分/1S/2900社2700（會員價）」，並寫道「禁入珠、酒客、皮膚異常、錄影拍照」，朋友還向老公詢問「你要幾分」，老公以「50」、「才夠」等語回應。

法官調查，陳女與陳男有不正常男女關係，因此判陳女要賠老公15萬元，而陳男因沒證據顯示他知道陳女已婚，因此判免賠。黃男則被法官查出，確實多次買春，遭判賠30萬給老婆，全案可上訴。