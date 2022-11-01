　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子前腳剛出門，丈夫後腳立刻找小三來家裡嘿咻，但法官判決小三未侵害配偶權免賠。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名郭姓人妻指控丈夫偷吃，剛帶孩子出門，丈夫立刻call小三來家裡滾床，且2人對話紀錄內容不僅鹹濕，小三還會傳送自摸、性愛影像，氣得對小三提告求償100萬。但法官認為人夫隱瞞已婚身分，小三並不知情，判決小三無侵害正宮配偶權免賠。

人妻主張，與從事工程相關自營商的丈夫阿明（化名）於2014年結婚，育有2名子女，卻在去年10月瞥見阿明用LINE傳送愛的抱抱貼圖給別人，使用手機時還會刻意迴避。

嗅出貓膩的人妻於11月7日，從阿明的IG上找到小三的帳號，發現她曾PO文「其實我也想你…你是我這輩子不爭不搶的男人…我的大寶貝」，甚至親暱稱呼阿明為「寶貝」、「男友」等，還有多張出遊的親密合照。

不僅如此，人妻還在阿明電腦裡發現他與小三在摩鐵的裸照，小三也曾傳送裸露、自摸，以及與阿明的性愛影像；以及去年12月某日，人妻帶小孩出門，丈夫立刻找來小三嘿咻。

小三坦承與阿明交往、發生性行為，但對方說自己已經離婚，完全不知道他仍有家室。

人妻怒轟小三，家中放有4人的全家福，來家裡發生關係時怎麼可能會沒看到，且阿明的手機背景畫面放有結婚照，小三皆能夠輕易查證。

經傳喚阿明到庭作證，他表示跟小三交往期間的確說自己已經離婚，之前小三來家裡時，有刻意把與妻子的合照收起來；手機背景畫面早在2021年初就換成風景照，相簿裡只留有與小孩的合照，極盡所能將已婚訊息抹去。

法官認為，現今社會除非有特殊情事，否則鮮少會有人在決定交往前，就先要求查看對方身分證件以確認對方是否已婚，尤其已婚者在刻意迴避或隱瞞、說謊之情況下，要求查證義務至查看身分證件之強烈程度並不合理，因此，雖然小三與阿明的確有交往，但不能因為沒查看對方身分證，就認定小三有侵權過失，判決小三免賠，全案仍可上訴。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
11歲變90cm「折疊人」！他臉貼膝蓋30年
每票最高4千！嘉義查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案
快訊／看診免掛號費涉賄選　新北密醫議員候選人收押
報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」
梨泰院慘案　他呼籲：請花1分鐘設定手機
澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆要懂心存感激
「腿斷了爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院　揹她跑數公里就醫
7男大玩換妻！　迷昏老婆互相交換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

攀雪山主峰遇濃霧！身旁即山谷脫隊男冷到皮皮挫　驚魂17hrs獲救

快訊／台中嬤強拉電動三輪車釀起火燒毀！下肢2度9％燒燙急送醫

長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

少年為點數狂偷9萬8！父母怒告超商及遊戲公司退錢　吞敗原因曝

槍彈通關系統平台上線！進出口槍彈零件E化納管杜絕黑數

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

攀雪山主峰遇濃霧！身旁即山谷脫隊男冷到皮皮挫　驚魂17hrs獲救

快訊／台中嬤強拉電動三輪車釀起火燒毀！下肢2度9％燒燙急送醫

長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

少年為點數狂偷9萬8！父母怒告超商及遊戲公司退錢　吞敗原因曝

槍彈通關系統平台上線！進出口槍彈零件E化納管杜絕黑數

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

中信盃黑豹旗／澎湖聯隊遠征打得開心　校長開球送加菜金　

通靈網紅自曝「有聲音叫我別去」逃梨泰院災難！　被狂酸宣布提告

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

汐止交流道驚險走山　地調所：連日豪大雨＋順向坡造成崩落

台幣優利存款大車拚！　存10萬3個月賺2000元利息

義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠　營養師示警：5類人最缺

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

空拍畫面曝！汐止交流道走山　路面慘被沖毀

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

Gogoro停家門口遭破壞！坐墊割爛電池遭竊

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

更多熱門

相關新聞

競選海報被「噴滿臉」黃捷崩潰：整臉…都是…

競選海報被「噴滿臉」黃捷崩潰：整臉…都是…

九合一大選倒數，不少候選人都會在街頭放上競選海報和旗幟。高雄市議員黃捷今（1日）在臉書上貼出自己的海報，不過照片中，黃捷的臉被吐了檳榔汁，讓她崩潰喊：「整臉…都是…當個…文明…檳友…」。

那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真

那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝

夫買春妻偷吃小王　上法院互相傷害

夫買春妻偷吃小王　上法院互相傷害

關鍵字：

高雄人夫小三外遇偷吃

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面