老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

▲妻子前腳剛出門，丈夫後腳立刻找小三來家裡嘿咻，但法官判決小三未侵害配偶權免賠。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名郭姓人妻指控丈夫偷吃，剛帶孩子出門，丈夫立刻call小三來家裡滾床，且2人對話紀錄內容不僅鹹濕，小三還會傳送自摸、性愛影像，氣得對小三提告求償100萬。但法官認為人夫隱瞞已婚身分，小三並不知情，判決小三無侵害正宮配偶權免賠。

人妻主張，與從事工程相關自營商的丈夫阿明（化名）於2014年結婚，育有2名子女，卻在去年10月瞥見阿明用LINE傳送愛的抱抱貼圖給別人，使用手機時還會刻意迴避。

嗅出貓膩的人妻於11月7日，從阿明的IG上找到小三的帳號，發現她曾PO文「其實我也想你…你是我這輩子不爭不搶的男人…我的大寶貝」，甚至親暱稱呼阿明為「寶貝」、「男友」等，還有多張出遊的親密合照。

不僅如此，人妻還在阿明電腦裡發現他與小三在摩鐵的裸照，小三也曾傳送裸露、自摸，以及與阿明的性愛影像；以及去年12月某日，人妻帶小孩出門，丈夫立刻找來小三嘿咻。

小三坦承與阿明交往、發生性行為，但對方說自己已經離婚，完全不知道他仍有家室。

人妻怒轟小三，家中放有4人的全家福，來家裡發生關係時怎麼可能會沒看到，且阿明的手機背景畫面放有結婚照，小三皆能夠輕易查證。

經傳喚阿明到庭作證，他表示跟小三交往期間的確說自己已經離婚，之前小三來家裡時，有刻意把與妻子的合照收起來；手機背景畫面早在2021年初就換成風景照，相簿裡只留有與小孩的合照，極盡所能將已婚訊息抹去。

法官認為，現今社會除非有特殊情事，否則鮮少會有人在決定交往前，就先要求查看對方身分證件以確認對方是否已婚，尤其已婚者在刻意迴避或隱瞞、說謊之情況下，要求查證義務至查看身分證件之強烈程度並不合理，因此，雖然小三與阿明的確有交往，但不能因為沒查看對方身分證，就認定小三有侵權過失，判決小三免賠，全案仍可上訴。