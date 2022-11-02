帕金森氏症加小腦萎縮還能與小三性愛！簡訊曝姦情二審判賠

▲偷情夫坦承，即便帕金森氏症加上小腦萎縮，仍與小三發生關係。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

台北市張姓女子不滿黃姓小三勾搭上帕金森氏症的丈夫，甚至還傳簡訊「我求您娶我！一切都聽丈夫的」給丈夫，因此起訴求償；而丈夫也坦承即便身患重症，仍與小三發生關係。一審判小三須賠償10萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴確定。

張女起訴指出，小三明知她的丈夫婚姻關係存續間，還在2019年底，傳訊息給丈夫說「我完全認錯；我求您好好愛我；我求您娶我！一切都聽丈夫的，我對您的一切都是真心的愛！」、「不離不棄、永結同心、榮辱相依，生死與共、勿忘您我！」另外還在2021年2月農曆初七，於雙方在大南路的住處發生關係，不法侵害她的配偶權，因此請求損害賠償100萬元。

本案男主角本姓鹿，在案件審理中，黃姓小三爆料，鹿男因在台灣犯詐欺罪遭檢方通緝，故放棄台灣國籍，改申請為中華人民共和國之人民；由於鹿男先前就以台灣人的身分與張女結婚，取得大陸國籍後，又再度與張女結婚，所以2人的婚姻應該無效，她沒有侵犯張女的配偶權。

另外鹿男也作證指出，早在2011、2012年間，到北京華僑飯店與黃女見面後就發生關係，2年間幾乎都同居在一起。而自己近年來雖然患有帕金森氏症及小腦萎縮症，甚至還開始坐輪椅，但到了2021年的農曆初七，趁著張女不在，2人還是「自然而然在一起」發生關係。妻子一直不知道他們兩人的關係，是因為偷看手機才得知。

一審法院根據眾人供詞，認定黃女確實侵犯張女配偶權，判賠10萬元。案經上訴，高等法院日前二審仍判准10萬元，並駁回雙方其他上訴，全案就此確定。