八卦山旱灌區改善工程將動工　名間鄉農民用水更穩定

▲名間旱灌第二期工程將啟動，進一步改善農民用水。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

八卦山旱灌區S3中池灌溉系統持續執行改善工程，於行政院中部聯合服務中心執行長任內促成此事的南投縣長候選人蔡培慧表示，改善工程三期經費高達3.71億元，第一期工程已順利竣工，第二階段也即將啟動，期盼及早讓八卦山旱灌系統能灌溉到包括名間鄉在內的所有田地。

農委會農田水利署1日向名間鄉民說明改善內容，第二期將投入1.5億元針對P14、P16、P18 蓄水池漏水、P14池到P16池輸水管進行改善；縣議員暨名間鄉長候選人陳翰立、鄉代表暨縣議員候選人楊玉秀、羅美玲立委辦公室主任暨縣議員候選人吳棋楠、鄉代表陳廣政、廍下村長陳春螺、赤水村長陳松明、縣議員候選人曾琮愷和沈夙崢，及近百名鄉民都到場祝福工程順利進行。

蔡培慧指出，八卦山旱灌區提供服務已30餘年，因地形影響及費用甚鉅，始終無法擴及到名間鄉，而名間超過43%農田種植茶樹，鳳梨、薑、火龍果也都是主要經濟作物，農民卻長年需負擔買水成本；加上既有設施老舊損壞，處處可見路面管線漏水，以及水源單一，遇歲修期就鬧水荒，去年接獲陳翰立及鄉親陳情後，儘速邀集農田水利署前來了解，經評估後也即刻啟動規劃、發包改善工程。

農水署副署長林國華表示，赤水地區有下游輸水量不足、水池及管線設施漏水、缺乏第二種水源等問題，該處垃圾掩埋預定地更影響P17池的基礎安全；赤水村與竹圍村旱灌灌溉用水改善施工，第一期耗資2800萬新增P14水井工程及聯絡管線、新增P17水井工程及聯絡管線工程，已於今年7月竣工，農民自此用水隨開隨有，免排隊、不搶水，不再煩惱會立刻斷水。

松山村長李水木、埔中村長陳建州、松柏村長陳嘉申也向蔡培慧陳情，靠近山區的松柏坑也是長期缺水區，希望與平坡區同時獲得改善；蔡則趁機會鼓勵農民踴躍設置田間管路灌溉設施，以因應極端氣候雨水不均，申請者一戶最多能獲40萬元補助，2021年光是名間鄉就補助93件。