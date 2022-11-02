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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔣萬安擋救護車「無恥」　吳思瑤：小學生都懂的做人基本ABC

▲▼國民黨台北市長參選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票。（圖／林楚茵提供）

▲蔣萬安遭爆料在掃街過程中擋救護車喊凍蒜。（圖／林楚茵提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，民進黨立委林楚茵公布一段影片質疑，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路。民進黨候選人陳時中競總總幹事吳思瑤2日痛批，做人基本的ABC是，掃街經過醫院、喪家都要關掉喇叭音響，因要對人民傷痛感同身受，但蔣居然喊凍蒜，事後又一堆辯解。

吳思瑤今天上午在「每日一問」記者會答覆媒體提問，對於昨天蔣萬安、謝國樑遭爆阻擋救護車，事後解釋當時救護車在等病患上車一事，吳批評，蔣萬安的應變能力總是異於常人，這是做人做事基本的ABC，小學生都知道看到救護車要讓，而不是請救護車讓蔣萬安，「第一次叫無知，第二次就是無能，第三犯你就是無情、無義加無恥了」。

吳思瑤說，連續3次看到蔣萬安的應變能力，第一次是掃街時阿嬤倒地，蔣萬安第一時間愣住、繼續拜票，之後才回神；第二次是內湖隧道崩塌，蔣萬安選擇先去跑攤拜票，距離災害現場不到10分鐘，顯現應變能力的無能；第三次面對救護車，選擇繼續喊口號、繼續喊凍蒜，事後再來辯稱救護車的狀況如何如何。

吳思瑤直言，她選舉了這麼久，若是掃街拜票經過醫院，絕對是暫停所有的動作，如果是經過喪家也一樣，因為對於人民的傷痛絕對要感同身受，但蔣萬安面對做人基本的ABC，居然還是喊凍蒜、擋住救護車，事後又一堆辯解，請他不要繼續耍無辜，否則會讓人無語問蒼天。

陳時中昨天晚間出席景美集應廟廟口開講活動前受訪說，「擋到救護車就趕快讓開，這是一件很簡單的事情，有擋到，就讓開，這樣就好啦，就對啦！」

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