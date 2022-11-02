林楚茵再嗆「死不認錯」　蔣萬安開酸：有質疑會說清楚不像陳時中

▲蔣萬安時事議題受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安與國民黨基隆市長候選人謝國樑昨（1）日被民進黨立委林楚茵指控，兩人為拜票阻擋救護車，根本泯滅人性；儘管蔣、謝已在第一時間澄清，仍再次遭林楚茵轟死不認錯，痛批無良又無恥。蔣萬安今（2）日再表示，面對質疑就好好把事情說清楚，自己不會像民進黨台北市長候選人陳時中一樣，面對疫苗採購質疑，就把合約封存30年黑箱。

林楚茵今日再發出影片，批兩人不要「見笑轉生氣」，蔣、謝就是「擋在救護車前喊凍蒜」；謝國樑狡辯是「車子在等病患」，蔣萬安卸責「抹黑說」，兩位不懂民間疾苦的公子哥一搭一唱根本是狡辯。蔣、謝兩人為了選舉造勢，非要喊凍蒜。

蔣萬安今天上午在立法院針對時事議題受訪時回應，面對質疑好好說清楚還原真相，謝國樑團隊第一時間讓團隊離開主幹道，確認救護車沒有要移動，立即移動到騎樓，第一時間做相關處理，而且完全避開主幹道，直到救護車離開，整個過程完全配合救護車相關指令，沒有妨礙救護工作。

蔣萬安指出，他面對質疑會好好說明清楚，直接面對、還原真相，不會像陳時中一樣，面對疫苗採購質疑，就把合約封存30年黑箱，也絕對不會把自己的車當成值勤救護車，連闖3個紅燈。

