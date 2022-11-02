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被嘴砲「看診不能透露顏色」　杜承哲曝工作地反擊：我連顏寬恒都酸了

▲醫被嘴砲「看診不能透露顏色」　霸氣曝工作地：我連顏寬恒都酸。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

▲杜承哲駁斥詆毀言論。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

記者周亭瑋／綜合報導

醫師杜承哲立場鮮明，經常在社群網站針砭時事，就有網友留言警告，「遇到他看診，不要透露不一樣的立場。」對此，杜承哲直球對決詆毀言論，更曝光工作地點，「我連顏寬恒都直接酸，為什麼會怕你們這些人呢？」

杜承哲稍早在臉書PO出截圖，只見一位網友表示，「我建議大家，對於這樣立場超級鮮明的醫生，不小心真的遇到他看診，不要透露你們不一樣的立場，我是很擔心，一個立場偏頗的醫生，會如何看待其他人，不然醫生您就透露一下看診單位，我相信很多人都會避開？」

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這番話讓他忍無可忍，直回「又來了，說不過我就來詆毀我看診工作的公正性。通常這樣講齁，就是被打臉又無計可施啦！本來就沒有患者要跟我談政治阿，我也不跟他們談，你在台灣沒看過病膩？

杜承哲也提到，「我有一個院長轉給我的患者，是一位中配，人很客氣，手術後查房，他天天都很開心地看中天新聞，我也不特別多聊多問。手術很順利，他也已回診追蹤快1年了。最近老闆幫他找到海外工作，他很高興，前一次門診穿得很鮮豔好看，還帶了水果給我。」

他強調，「醫師的環境都各自有政治立場，但只要是同仁的技術與能力非常好，值得推薦，我也會很乾脆地轉診患者給他。」

▲醫被嘴砲「看診不能透露顏色」　霸氣曝工作地：我連顏寬恒都酸。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

▲有網友提醒，看他診不要透露顏色。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

杜承哲指出，任職單位在澄清醫院中港院區的胸腔外科，「我無所畏懼，你要發動抵制洗一星，我沒辦法阻止你，但只要有抹黑污衊的內容，醫院和我都會採取法律與澄清行動。在醫院周遭騷擾或散佈謠言，違反醫療法第24條第二款，可以法辦。」

最後，他更直言，「以前確實是有學生因為暢所欲言，就被教授和業界封殺，如果只是餐飲店家、活動主持或KOL，被這樣強烈抵制早就倒了；不過，我連顏寬恒都直接酸，為什麼會怕你們這些人呢？當你發現講不贏，就想毀掉我，這種做法卑鄙又沒用，望周知。」

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