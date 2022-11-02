▲黃捷競選廣告被噴檳榔汁。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入倒數，高雄市議員黃捷1日在臉書上貼出自己的競選海報，不過照片中，她的臉被吐滿檳榔汁，讓她崩潰喊：「整臉…都是…當個…文明…檳友…」。警方受理案件後，3小時就將汙損選舉布條的40歲秦姓男子查緝到案，訊後依違反選舉罷免法及毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

黃捷昨天下午4點在臉書po文「檳榔汁...難洗...檳友...不能...亂吐...」，只見她的競選海報竟遭不明人士用檳榔汁噴滿整臉。警方發現後前往瞭解及關心，經了解，黃捷於鳳山區鳳仁路上的選舉布條遭汙損。

▲▼抓到了！噁男對著黃捷競選海報「噴滿臉」，警3hrs逮人送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方晚間6點受理案件後，立即成立專案小組擴大調閱周遭監視器積極查緝，經追查下，於同（1）日晚間9點即將40歲秦姓男子查緝到案，訊後依違反選舉罷免法及毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鳳山分局呼籲，警方對於選舉暴力絕不姑息，民眾行事應遵守相關法律規定，並以和平、理性的方式表達意見與訴求，以免遭受法律制裁。

▲▼黃捷競選廣告被噴檳榔汁，且疑似刻意針對臉部。（圖／翻攝自黃捷臉書）

貼文一出便引發熱議，台南市長黃偉哲說：「呼籲…檳友…理性…」，台北市議員林穎孟留言表示：「嚇死扯…檳友…要注重…衛生…」，，苗栗縣議員曾玟學則表示：「檳友…應…相互…尊重…不亂吐…檳榔汁…」。網友看了也傻眼，留言力挺：「無損妳的美麗跟專業…盡顯衛生習慣低落，願口腔黏膜潰瘍」、「年輕...無畏...問政...專業...」、「變成雀斑了」。

事實上，黃捷的競選廣告被毀損已不是頭一遭，先前就曾因布條被割眼氣憤報案，她也呼籲：「即便立場再怎麼不同，都不應該將布條當成洩恨、侮辱的對象」。