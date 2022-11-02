民調無變化？　沈富雄驚呼「弔詭」：黃珊珊拿到20％蔣萬安就活了

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長「三腳督」選情白熱化，根據《TVBS民調中心》1日發布最新調查顯示，國民黨蔣萬安以37％居冠，民進黨陳時中以27%排名第二，領先無黨籍黃珊珊的21%，超車6個百分點。對此，前民進黨立委沈富雄表示，「只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了。」

沈富雄昨日在節目「少康戰情室」中指出，這是《TVBS民調中心》所做的第八次民調，從今年1月到現在的4次民調中，主軸沒有太大改變，但今天結果有點稍微不一樣，就是蔣萬安民調掉了3個百分點，陳時中上來了5個百分點。沈說，蔣萬安今天晚上會有點焦慮，陳時中雖然會有點安慰，但是他曉得，這個不足以讓他當選，而黃珊珊會有相當程度的失望。

沈富雄認為，民調之所以沒有太大變化，是因為第二名與第三名相加起來就是50％，這次是48%，「我一直都講，只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了。」

「多弔詭，這就是這次台北市選舉的特徵。」沈富雄強調，這次台北市長選舉，黃珊珊和陳時中兩個人的票源是重疊的，但這次陳時中在一些比較偏綠的地方有所掌握，而蔣萬安雖然有點倒退，但倒退程度沒有關係，因為如果要讓陳時中趕上，那黃珊珊的支持度要掉到11％以下，那是不可能的事情。