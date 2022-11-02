獨／高雄里長女候選人掃街　竟遭騎士來回衝撞！嚇到不敢拜票

▲高雄市一名里長候選人在掃街過程時，疑似被人騎車惡意衝撞，腳踝受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名里長候選人在拜票的過程當中，疑似遭到一名男子騎機車惡意來回衝撞，還好她閃得快，僅有腳踝受傷，隨後前往派出所報案，希望警方能夠查明真相。

高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁10月28日拜票過程中，走出市中一路384巷口時，隱約聽到摩托車聲音，而且離自己越來越近，當下她不以為意，就在本能性轉頭時，發現這台機車疑似衝向自己，立刻閃開，結果還是被擦撞到，而且還來回衝撞2次。

▲葉家蓁在掃街過程時，遭機車騎士惡意衝撞。（圖／記者吳奕靖攝）

葉家蓁回憶當時的情況：「我大聲的喊他，又指他說你憑什麼要撞我，你為何要撞我，我連續喊了兩次，他停下來又微側看著我，隨後又騎車走人。」到底是誰衝撞他，葉家蓁說是一名男子，差不多70歲左右，記者追問為何認為對方是「蓄意攻擊」，葉家蓁說：「因為我開始拜票直走那個巷子，他第一次從我正面騎過來，然後第二次是從我後面，越靠我很近，當下我才會覺得為什麼會這樣子，我百思不解，就是會怕，你知道嗎？」

葉家蓁目前已完成報案手續，警方也請她到派出所透過監視器畫面指認，但警方還沒有對她說明偵辦進度，讓她每天外出掃街都覺得驚恐萬分，「會不會下次就鬧出人命，高雄市的治安怎麼會壞到這種程度？」