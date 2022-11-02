爆「蔣萬安擋救護車」挨酸　林楚茵不認翻車怒反擊：把大家當白癡

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，卻遭指阻擋救護車 。（資料照／蔣萬安競選團隊提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人林楚茵指控，國民黨台北市長候選人蔣萬安陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，阻擋救護車前進，謝國樑隨即澄清，當時救護車是在等病患，且看到救護車30秒內，團隊已馬上淨空車道，蔣萬安則反轟民進黨看圖說故事，惡意造謠抹黑。對此，林楚茵強調，蔣萬安、謝國樑就是擋在救護車前喊凍蒜，「自己拍到的證據還要扯抹黑，實在把大家當白癡」。

林楚茵1日爆料，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，路旁民眾也已經高喊「讓讓」，蔣萬安和謝國樑卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路，簡直是泯滅人性為了選舉選到沒良心。

針對指控，謝國樑回應，早上他與跟蔣萬安團隊一看到救護車後，30秒內已經騰空讓救護車道淨空，而當時救護車是在等病患上車，大約等待幾分鐘後，病患上了車，才行駛離開。

謝國樑強調，這段時間競選團隊都在風雨走廊內，沒有在車道上，等救護車離開了，才回到原本路上。並未阻擋救護車一說。

蔣萬安則說，第一時間謝國樑團隊就要求隊伍轉進騎樓避開主幹道，並在確認救護車沒有要移動後，引導隊伍轉至內市場閃避，直到救護車離開後才繼續掃街行程。

蔣萬安表示，過去民進黨看圖說故事的例子數不清，上次他在市場遇到阿嬤跌倒，也是比出手打電話的姿勢，要團隊趕快叫救護車打電話，卻被說是「比讚」；現在又是民進黨的一次抹黑造謠、擷取部分畫面斷章取義。

林楚茵2日表示，蔣萬安、謝國樑兩位不懂民間疾苦的公子哥一搭一唱根本是狡辯，兩人為了選舉造勢，非要喊凍蒜，遇到救護車的基本常識就是「讓開」，所以陳時中面對媒體訪問也回應「擋到，讓開就好」，連小朋友都懂的道理，卻還要花時間幫蔣萬安補充常識，影片內容非常清楚就是「蔣謝兩人擋在救護車前喊凍蒜」，來源就是謝國樑粉絲專頁，還大家當白癡。