確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

▲專家認為，5+0和戶外口罩令解封可以同步上路。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已脫離高原期，將趕在11/26九合一選舉投票日前實施「確診者7+0」，而今日上午中央流行疫情指揮中心專家小組也將討論之後是否改為5+0。對此，公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，5+0拍板後的實施日期，要看專家參考的依據，另外也應該討論戶外口罩令解封，兩政策是可以同步上路的。

確診者改為5+0早在上周專家小組就已經開會討論，但有專家認為隔離縮短可能會有漏網之魚，影響本土疫情，當時各方意見仍無共識，因此決定再觀察一周；而這周疫情也明顯降溫，專家小組也在今日上午舉行會議再度討論，最快有可能今拍板定案，但實施日期還有待後續決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對確診者縮短隔離天數，洪子仁受訪時表示，接下是11/7要實施7+0，之前認為如果可以在11/1實施，剛好還可以觀察兩周，如果對社區和醫療量能沒有明顯影響，5+0的實施日期應該也不會太晚，不過現在已經確定是11/7實施，所以還需要觀察時間才能決定實施日期。

洪子仁說，實施5+0的前提是本土疫情要脫離高原期，這點現在已經確定，另外病例數也必須降低到某一個範圍內，實施後的風險才會低，到底要低於兩萬或低於一萬，這就是專家要討論，如果認為各方承擔風險ok，那在2萬以下就可以實施，如果仍擔心風險過高，就可以訂在每天低於1萬以下才實施。

▲11/7將實施確診者7+0。（圖／指揮中心提供）

至於本土疫情數字下降程度，洪子仁坦言，11月底應該會降到一天2萬以下，1萬以下的機會比較沒那麼大，因為台灣疫情曲線比較像紐西蘭，屬於緩升緩降，緩升的優點是對醫療量能衝擊不會太大，不過緩降過程中，就是醫療承擔時會長一點，在這樣情況下，要等到降到每天1萬例以下才實行，就需要比較長時間。

洪子仁認為拍板後實施日期可以參考兩大指標，第一是每百萬人確診數低於800人，第二是11/7實施7+0，觀察14天後，如果整體狀況都沒有明顯波動就可以考慮實施，因為終究要講求科學證據。

而在戶外口罩令方面，洪子仁直言「其實可以跟5+0同步開放」，採用「例外要戴」的方式，假設11或12月初解除戶外口罩令，第一個會遇到的問題就是年底的跨年活動，那就可以規定參與者還是要戴口罩，因為跨年每平方公尺站的人數，是沒辦法滿足社交距離的要求，可以明訂參加人潮多的活動，還是要戴口罩。

不過由於目前國內已有XBB、BQ家族等新變異株入侵，仍有人對放寬持保守態度。洪子仁則表示，新變異株都是BA.2和BA.5的分支，如果一段時間國外觀測病情沒有變重，大多屬於輕症，應該還是可以考慮相關解封。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！