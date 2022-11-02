鄭州富士康員工百里「大逃疫」　驚動河南省長親自調度指揮

▲鄭州富士康因為爆發群聚感染，許多員工試圖徒步離開。（圖／翻攝新黃河）



記者林彥臣／綜合報導

河南鄭州富士康工業園區因為日前爆發群聚感染，員工怕到「大逃亡」，甚至有人試圖步行10小時回家，相關的影片透過抖音發酵，一發不可收拾。河南省省長王凱也對此表達關切，親赴富士康園區，要求對員工關心關愛、積極營造同心抗疫的良好氛圍。

河南省省長王凱到「鄭州航空港經濟綜合實驗區」調度指導疫情防控工作，強調要深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」重大要求，按照省委新冠肺炎疫情防控工作第二十次專題會議部署，壓實各方責任，細化防控措施，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度，全力守護人民群眾生命健康安全。

根據陸媒報導，王凱11月1日親赴富士康的生產廠區、生活社區，詳細查看物資供應、衛生消殺、人員通勤等情況，聽取鄭州市、航空港區負責同志和企業負責人工作匯報，與省疫情防控指揮部工作組共同研判形勢、調度工作。

▲河南省長要求，企業要做好員工關心關愛，積極營造同心抗疫的良好氛圍。（圖／CFP）



王凱指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，各級各相關部門要高度重視、迅速行動，嚴格落實省委「六個不動搖」的工作要求，著力抓好應對處置工作，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

王凱強調，要迅速成立省市區和企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，保持高效運轉，要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任，完善專項專案，紮實開展核酸檢測、流調排查、隔離管控、環境消殺等工作。

王凱也要求企業，要做好員工關心關愛，強化生活保障和心理疏導，把工作做實做細、政策講清講透、權益落實落地，減少人員流動，降低傳播風險，要加強醫療保障，配足防疫物資、配強醫護力量，提高員工自我防護意識和能力，最大限度確保人員安全健康。

王凱最後強調，還要堅持依法依規，及時準確發布權威信息，積極營造同心抗疫的良好氛圍。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完