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鄭州富士康傳「726房8人死亡」！公司否認：惡意剪輯，已報警

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

▲富士康日前傳出員工徒步回家的消息，又有消息指出，鄭州科技園區內726房有死亡事件。（圖／翻攝自微博）

記者柯振中／綜合報導

富士康鄭州科技園區726房近日傳出死亡事件，在大陸網路上造成熱烈討論。對此，富士康公司回應，網路上的影片是惡意剪輯、拼湊而成，目前已經報警處理，外界切勿以訛傳訛。

富士康11日回應，近日網路上流傳一段影片，指稱科技園區內的726房有8人死亡，但經過查看後，該段影片為惡意剪輯、拼湊而成，目前已經報警處理。

富士康公司表示，鄭州園區並無相關死亡事件，同仁都在符合安全防疫規範下，因此提出嚴正澄清，希望外界不要以訛傳訛，公司也會盡力保障員工的工作安全、健康照護。

鄭州富士康日前傳出疫情爆發，有員工徒步走回家的消息，引起廣泛關注，甚至驚動了河南省省長王凱。王凱1日親自前往富士康的生廠產區，詳細查看物資供應、衛生情況以及人員通勤等，並聽取相關負責人的工作會報。

▲▼ 富士康亂象 。（圖／翻攝自微博）

▲富士康園區有員工徒步回家，公司也提出相應的激勵政策，讓員工能夠留下來隔離。（圖／翻攝自微博）

王愷表示，目前疫情嚴峻，各級相關部門要高度重視、迅速行動，努力做好處置工作，用最短的時間、最高的效率阻斷疫情，防止進一步擴散。

此外，富士康科技園區1日也發布最新的激勵政策，員工的每日出勤補助大漲4倍，從每天100元（人民幣，下同，約新台幣442元）調整為每天400元（約新台幣1,770元）。

由於當地防疫需求，富士康的員工要返鄉隔離，而富士康公司則提出獎金，若員工留在廠區自我隔離，將每天補助300元（約新台幣1,327元），待滿7天共可領2,100元（約新台幣9,287元），且11月如果全勤，將可領超過1萬5,000元（約新台幣6萬6,284元）的全勤獎金。

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